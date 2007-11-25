گزینه "یا بخت یا اقبال" گوگل سالانه 110 میلیون دلار ضرر می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، از سال 1997 که موتور جستجوی گوگل راه اندازی شد در صفحه اصلی آن گزینه "یا بخت یا اقبال" (I am Feeling Lucky) در کنار گزینه "جستجو با گوگل" (Google Search) وجود داشته است، اما بنظر می رسد این گزینه برخلاف عنوانی که دارد، از اقبال چندانی برخوردار نیست بطوریکه به دلیل استقبال کمی که از آن شده سالانه 110 میلیون دلار به شرکت "مانتین ویوو" ضرر وارد می کند.

براساس گزارش Slashdot ، بنظر می رسد عملکرد این گزینه برای بسیاری از کاربران پربیننده ترین موتور جستجوی دنیا ناشناخته باشد. در حقیقت استفاده از این کلیک می تواند کاربر را بدون ارائه نتایج دیگر مستقیما به اولین صفحه ای که این موتور جستجو برپایه کلید واژگان وارد شده، پیدا کرده است ارجاع می دهد. این یک راه حل سریع و تقریبا همیشه مفید است که ظاهرا درآمدی برای مخترع اش به ارمغان نمی آورد.

یکی از دلایلی که موجب شده است که این گزینه با استقبال کاربران گوگل مواجه نشود، عنوان بدون موضوعیت "یا بخت یا اقبال" است که برای آن انتخاب شده است. بطوریکه بسیاری از کاربران تصور می کنند این گزینه عملکردهایی شبیه به فال روز ارائه می کند و بنابراین این عنوان به هیچ وجه نمی تواند معنای عملکرد "ارجاع مستقیم به اولین صفحه نتایج جستجو بدون ارائه نتایج بعدی" را برساند.

همین مسئله موجب شده است که تنها یک درصد از کاربران گوگل روی این گزینه کلیک کنند و به این ترتیب سالانه 110 میلیون دلار به این شرکت وارد شود.