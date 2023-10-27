به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی استاندار، سید حمزه محقق زاده به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان کهگیلویه منصوب شد.

در متن حکم محقق‌زاده آمده است: نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست فرمانداری «شهرستان کهگیلویه» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در تلاش و کوشش مستمر برای گره گشایی از مشکلات مردم، تحقق عدالت و پیشرفت و توسعه همه جانبه شهرستان کوشا بوده و در حفظ و ارتقای وحدت و استفاده از جوانان مستعد و ظرفیت‌های مادی و معنوی به انسجام همه اقشار و طوایف مختلف مردم آن منطقه اقدامات مؤثری را معمول دارید.

توفیق شما را در پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای «مدظله العالی» در راستای سیاست‌های دولت مردمی، عدالت محور و جهادی حضرت آیت الله آقای دکتر رئیسی رئیس جمهور محترم بر اساس اصول شایسته سالاری، فساد ستیزی، اقدام و عمل انقلابی و جهادی، انجام امور محوله بر مبنای قانونی و رعایت مفاد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را از درگاه خداوند سبحان خواستارم.

محور اصلی کارهای جنابعالی سیاست‌گذاری همه امور شهرستان بر مبنای حکمرانی توحیدی - اسلامی و جمهوری اسلامی ایران است.