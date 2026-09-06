به گزارش خبرگزاری مهر، با ابلاغ یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، ابوذر صالحنسب به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان مارگون منصوب شد.
در حکم استاندار کهگیلویه و بویراحمد خطاب به صالحنسب آمده است: با توجه به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت «سرپرست فرمانداری شهرستان مارگون» منصوب میشوید.
در این ابلاغ بر بهرهگیری از ظرفیتها و استعدادهای شهرستان، استفاده از توانمندی نیروهای انسانی و اتخاذ تدابیر سازنده برای اجرای برنامههای توسعهای شهرستان و رفع مشکلات مردم تأکید شده است.
صالحنسب در این مسئولیت جایگزین علی باغبان شده است.
بر اساس این حکم، انتظار میرود فرمانداری مارگون با استفاده از ظرفیتهای موجود و تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، روند پیگیری مسائل و مطالبات مردم شهرستان را دنبال کند.
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