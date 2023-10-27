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۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۵۱

لوکاشنکو: اگر آمریکا حمله‌ای انجام دهد، ایران پاسخ خواهد داد

لوکاشنکو: اگر آمریکا حمله‌ای انجام دهد، ایران پاسخ خواهد داد

رئیس‌جمهور بلاروس امروز در سخنانی تصریح کرد: اگر آمریکایی‌ها با حملات هوایی و ناوهای هواپیمابر از مدیترانه شروع به‌بمباران کنند- اگرچه فکر نمی‌کنم دیوانه باشند- ایران پاسخ خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آپا، «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور بلاروس امروز جمعه در سخنانی اعلام کرد که معتقد است اگر رژیم صهیونیستی و متحدانش جنگ با ایران را آغاز کنند، ممکن است جنگ جهانی سوم آغاز شود.

رئیس جمهور بلاروس در این خصوص ادامه داد: ممکن است جنگ جهانی سوم رخ دهد. می تواند از آنجا [غرب آسیا] شروع شود. چگونه: اگر آنها [(رژیم) اسرائیل و آمریکا] جنگی را با ایران شروع کنند.... آیا حقایقی دارید که ایران در این موضوع (تنش آفرینی های اخیر اشغالگران قدس در نوار غزه) دست دارد. اگر حقایقی در این خصوص وجود دارد - آنها را رو کنید.

«الکساندر لوکاشنکو» در ادامه خاطرنشان کرد که هنوز چنین واقعیت هایی در دست نیست.

وی اضافه کرد: اگر آمریکایی‌ها با حملات هوایی و ناوهای هواپیمابر از مدیترانه شروع به بمباران کنند- اگرچه فکر نمی‌ کنم دیوانه باشند- برخی کشورها به‌ویژه ایران پاسخ خواهند داد. اینطور نیست که ناو هواپیمابر در دریای مدیترانه بایستد. آنها غرق خواهند شد.

این در حالیست که «سرگئی لاوروف» دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: ایالات متحده یکی از سران کشورهای مداخله گر در مناقشه کنونی میان فلسطین و (رژیم) اسرائیل است. هرچه برخی گام‌ها بیشتر برداشته شود، مانند اعزام ناوگان آمریکایی به منطقه درگیری خاورمیانه (غرب آسیا) و ارسال تسلیحات، احتمال گسترش درگیری هم بیشتر می‌شود. برای حل مناقشه میان فلسطین و (رژیم) اسرائیل، باید به صورت جمعی از جمله با مشارکت ایالات متحده و اتحادیه اروپا اقدام شود.

کد مطلب 5923123

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    نظرات

    • IR ۲۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      این وسط این چی میگه دیگه؟؟!!

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