به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه که برای شرکت در نشست ساختار «۳+۳» در تهران به سر می‌برد، امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: نشست آتی وزرای خارجه در قالب «۳+۳» نیمه اول سال ۲۰۲۴ در ترکیه برگزار می‌شود.

وزیر خارجه روسیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ایالات متحده یکی از سران کشورهای مداخله گر در مناقشه کنونی میان فلسطین و (رژیم) اسرائیل است.

«سرگئی لاوروف» ادامه داد: هرچه برخی گام‌ها بیشتر برداشته شود، مانند اعزام ناوگان آمریکایی به منطقه درگیری خاورمیانه (غرب آسیا) و ارسال تسلیحات، احتمال گسترش درگیری هم بیشتر می‌شود.

وی در این باره اضافه کرد: برای حل مناقشه میان فلسطین و (رژیم) اسرائیل، باید به صورت جمعی از جمله با مشارکت ایالات متحده و اتحادیه اروپا اقدام شود.

نخستین نشست وزرای خارجه ساختار ۳+۳ با حضور «سرگئی لاوروف»، «هاکان فیدان»، «جیحون بایراموف» و «آرارات میرزویان» وزرای خارجه روسیه، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان به میزبانی حسین امیرعبداللهیان در راستای حل و فصل مسائل منطقه از طریق سازوکارهای منطقه‌ای بعدازظهر امروز در محل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با عنوان «نوبت صلح، همکاری و پیشرفت در قفقاز جنوبی؛ دومین نشست سازوکار منطقه‌ای ۳+۳» آغاز به کار کرد.