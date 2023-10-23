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۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۲۷

لاوروف: آمریکا باعث تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه خواهد شد

لاوروف: آمریکا باعث تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه خواهد شد

وزیر خارجه روسیه امروز در سخنانی اعلام کرد: آمریکا با دخالت‌های خود باعث تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه (غرب آسیا) خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه که برای شرکت در نشست ساختار «۳+۳» در تهران به سر می‌برد، امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: نشست آتی وزرای خارجه در قالب «۳+۳» نیمه اول سال ۲۰۲۴ در ترکیه برگزار می‌شود.

وزیر خارجه روسیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ایالات متحده یکی از سران کشورهای مداخله گر در مناقشه کنونی میان فلسطین و (رژیم) اسرائیل است.

«سرگئی لاوروف» ادامه داد: هرچه برخی گام‌ها بیشتر برداشته شود، مانند اعزام ناوگان آمریکایی به منطقه درگیری خاورمیانه (غرب آسیا) و ارسال تسلیحات، احتمال گسترش درگیری هم بیشتر می‌شود.

وی در این باره اضافه کرد: برای حل مناقشه میان فلسطین و (رژیم) اسرائیل، باید به صورت جمعی از جمله با مشارکت ایالات متحده و اتحادیه اروپا اقدام شود.

نخستین نشست وزرای خارجه ساختار ۳+۳ با حضور «سرگئی لاوروف»، «هاکان فیدان»، «جیحون بایراموف» و «آرارات میرزویان» وزرای خارجه روسیه، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان به میزبانی حسین امیرعبداللهیان در راستای حل و فصل مسائل منطقه از طریق سازوکارهای منطقه‌ای بعدازظهر امروز در محل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با عنوان «نوبت صلح، همکاری و پیشرفت در قفقاز جنوبی؛ دومین نشست سازوکار منطقه‌ای ۳+۳» آغاز به کار کرد.

کد مطلب 5920028

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