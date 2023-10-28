عملکرد ایران در چهار دوره پاراآسیایی/جایگاه تاریخی با طلای کمتر

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره بازی های پاراآسیایی پس از ۶ روز رقابت رسمی حدود سه هزار ورزشکار شرکت کننده از ۴۳ کشور امروز شنبه در هانگژو به پایان رسید.

در جریان این بازی ها ۱۵۷۳مدال شامل ۵۰۲ طلا، ۴۹۹ نقره و ۵۷۲ برنز میان ورزشکاران رشته های مختلف توزیع شد که سهم چینی ها ۵۲۱ مدال (۲۱۴ طلا، ۱۶۷ نقره و ۱۴۰ برنز) بود. چینی ها با این تعداد مدال جایگاه نخست بازی ها که از روز نخست در اختیار گرفته بودند را حفظ کرده و با صدرنشینی در جدول توزیع مدال ها به کار خود پایان دادند.

از حیث تعداد مدال، ژاپن با مجموع ۱۵۰ مدال (۴۲ طلا، ۴۹ نقره و ۵۹ برنز) دومین کاروان پرمدال در بازی های پاراآسیایی به حساب می آید اما به خاطر دو طلای کمتر نسبت به ایران در رده سوم جدول توزیع مدال ها ایستاد. در این جدول ایران با ۱۳۱ مدال شامل ۴۴ طلا، ۴۶ نقره و ۴۱ برنز جایگاه دوم را در اختیار گرفت.

این برای نخستین بار است که کاروان ورزش ایران در بازی های پاراآسیایی صاحب جایگاه دوم می شود. ایران که از نخستین دوره بازی های پاراآسیایی در این بازی ها شرکت داشت، دو دوره نخست را با جایگاه چهارمی به پایان رساند اما در سومین دوره صاحب رده سوم شد.

نکته جالب توجه اینکه جایگاه تاریخی ایران در این دوره بازی های پاراآسیایی در حالی به دست آمده که مجموع مدال ها و تعداد طلاهای ایران نسبت به دوره پیشین کمتر است. در بازی های پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا کاروان ایران با ۱۳۶ مدال شامل ۵۱ طلا، ۴۳ نقره و ۴۲ برنز سوم شد. کاروان فرزندان ایران هم در هانگژو با ۱۳۱ مدال شامل ۴۴ طلا، ۴۶ نقره و ۴۱ برنز برای نخستین بار دوم شدند.

عملکرد کاروان ایران در چهاردوره بازی های پاراآسیایی به این شرح است:

ایران در اولین دوره بازی‌های پاراآسیایی؛ کسب ۸۰ مدال و جایگاه چهارم

ورزشکارانی از ۴۱ کشور برگزارکننده نخستین دوره بازی‌های پاراآسیایی در سال ۲۰۱۰ بودند. کاروان «فرهنگی ورزشی محرم» ایران با در اختیار داشتن ۱۲۳ ورزشکار مرد و ۲۴ ورزشکار زن در ۱۵ رشته آن دوره بازی‌ها شرکت کرد.

حاصل حضور ۱۵۸ ورزشکار ایرانی در نخستین دوره بازی‌های پاراآسیایی کسب ۸۰ مدال (۲۷ طلا، ۲۴ نقره و ۲۹ برنز) بود. کاروان ایران با این تعداد مدال در جایگاه چهارم ایستاد.

ایران در دومین دوره بازی‌های پاراآسیایی؛ کسب ۱۲۰ مدال و جایگاه چهارم

دومین دوره بازی‌های پاراآسیایی سال ۲۰۱۴ به میزبانی اینچئون کره جنوبی برگزار شد. از مجموع ۲۴۹۷ ورزشکاری که برگزارکننده آن دوره بازی‌ها بودند، ۲۰۰ نفر ایرانی و تشکیل دهنده کاروان «غدیر» بودند.

۱۲۰ مدال (۳۷ طلا، ۵۲ نقره، ۳۱ برنز) نتیجه حضور ۱۴۴ ورزشکار مرد و ۵۶ ورزشکار زن ایرانی در ۱۶ رشته بازی های پاراآسیایی ۲۰۱۴ شد. با این تعداد مدال، کاروان ورزش ایران در میان ۴۱ کشور شرکت کننده در دومین دوره بازی‌های پاراآسیایی در رده چهارم ایستاد.

ایران در سومین دوره بازی‌های پاراآسیایی؛ کسب ۱۳۶ مدال و جایگاه سوم

حضور ایران در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا با ۱۳۶ مدال (۵۱ طلا، ۴۳ نقره و ۴۲ برنز) به پایان رسید. این تعداد مدال نتیجه اعزام ۲۱۸ ورزشکار بود که در ۱۳ رشته بازی‌ها با حریفان‌شان از ۴۲ کشور دیگر رقابت کردند.

۱۳۵ ورزشکار مرد و ۷۳ ورزشکار زن ترکیب کاروان «خودباوری و امید» در جاکارتا را تشکیل دادند و با عملکرد خود جایگاه سوم را برای این کاروان به دست آوردند.

ایران در چهارمین دوره بازی های پاراآسیایی؛ کسب ۱۳۱ مدال و جایگاه دومی

کاروان ورزش ایران با ۲۱۰ ورزشکار شامل ۱۲۸ ورزشکار مرد و ۸۲ ورزشکار زن و با نام «فرزندان ایران» در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۲ شرکت کرد. «ایمان، ایران، افتخار» شعار فرزندان ایران در این دوره بازی‌های پاراآسیایی است.

طی ۶ روز رقابت رسمی میان شرکت کنندگان در این دوره بازی ها، کاروان ایران ۱۳۱ مدال شامل ۴۴ طلا، ۴۶ نقره و ۴۱ برنز به دست آورد و بعد از چین و بالاتر از ژاپن در رده دوم جدول توزیع مدال ها ایستاد.

جدول توزیع مدال ها در پایان چهارمین دوره بازی های پارااسیایی