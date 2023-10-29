نمایش ابعاد جدیدی از توان رزم ارتش در رزمایش اقتدار نزاجا

امیر سرتیپ کریم چشک سخنگوی رزمایش سخنگوی رزمایش اقتدار ۱۴۰۲ نزاجا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ویژگی‌های رزمایش اقتدار نیروی زمینی ارتش گفت: در این رزمایش رخدادها و عملیاتی‌های متعددی برای اولین بار اجرا و تجهیزات و تسلیحات متعددی نیز برای نخستین بار به کار گیری شد.

جابجایی همزمان دو لشکر از طریق زمینی و هوایی به منطقه رزمایش

وی انتقال و جابجایی همزمان دو لشکر شامل چهار تیپ و دو گروه مهندسی و پشتیبانی از طریق زمینی و هوایی از ۷ استان کشور به منطقه رزمایش را یک از عملیات‌هایی اعلام کرد که برای اولین بار در کشور اتفاق افتاده است اعلام کرد و افزود: از هفت استان کشور به طور تقریبی پیمایش هزار و صد کیلومتری داشتیم و یگان‌های پیاده، زرهی، موشکی، توپخانه، هوانیروز، پهپاد، مهندسی، جنگ الکترونیک، جنگ نوین، سایبر و فاوا به منطقه رزمایش منتقل شدند.

امیر سرتیپ چشک خاطرنشان کرد: تیپ نیروهای مخصوص نیز از طریق هوایی به منطقه انتقال داده شد که این امر توسط هواپیماهای ترابری نیروی هوایی ارتش به پایگاه اصفهان انتقال داده و از آن‌جا با بالگردهای ترابری سنگین هوانیروز ارتش به منطقه رزمایش انتقال داده شدند.

شبیه‌سازی مقابله با تهدیدات دریا پایه

معاون عملیات نیروی زمینی ارتش اجرای عملیات پدافند ساحلی، طرح‌ریزی و اجرای عملیات شبانه هوانیروز را از دیگر ویژگی‌ها و اقداماتی که برای اولین بار انجام شده است اعلام کرد و ادامه داد: شبیه‌سازی مقابله با تهدیدات دریا پایه یکی از ویژگی‌های رزمایش اقتدار ۱۴۰۲ نزاجا است که ما با توجه اینکه دشمن از این طریق می‌تواند ما را تهدید کند ما رزمایش را این گونه طراحی کرده و پدافند ساحلی را انجام دادیم.

وی پدافند ساحلی را یک از عملیات‌های دشوار دانست و گفت: هر گونه نفوذ به سواحل کشور برای ما خط قرمز است و بر همین اساس با استفاده از انواع یگان‌های پیاده، زرهی، موشکی، توپخانه، هوانیروز و پهپادی دفاع از سواحل را به بهترین شکل ممکن اجرا کردند.

امیر سرتیپ چشک تمرین پشتیبانی از نیروی دریایی را یکی دیگر از ویژگی‌های رزمایش نزاجا اعلام کرد و ادامه داد: در پاسخ به درخواست نیروی دریایی برای مقابله با تجهیزات و شناورهای دشمن در دریا با موشک‌های فتح برد ۱۸۰ کیلومتر و موشک‌های فجر ۱۱۰ با برد ۱۱۰ کیلومتر، این شناورها را هدف قرار دادیم همچنین با پهپاد های انتحاری آرش با برد بیش از هزار کیلومتر و پهباد های رزمی مهاجر و ابابیل این مأموریت را انجام دادیم.

پهپاد انتحاری آرش دست‌بلند نیروی زمینی ارتش

وی با اشاره به استفاده از موشک‌های دور زن فتح ۳۶۰ و موشک‌های فجر، گفت: این موشک‌ها با بردی حدود ۱۲۰ الی ۱۸۰ کیلومتر و با سرعت قابل ملاحظه ۴ ماخ، در واقع دست‌بلند نیروی زمینی در منازعات محسوب می‌شود و همان‌طوری که مشاهده شد در این رزمایش نیز اهداف تعیین شده با موفقیّت و کم‌ترین ضریب خطا توسط این موشک‌ها مورد اصابت قرار گرفتند.

معاون عملیات نیروی زمینی ارتش افزود: برای مقابله با تجهیزات پیشرفته دشمن از موشک‌ها و تسلیحات دور زن، دقیق زن، هوشمند که قابلیت اتوماسیون و شبکه محور شدن دارند استفاده می‌کنم.

نصب دهلاویه دوقلو، بر نفربرهای ام ۱۱۳

سخنگوی رزمایش اقتدار ۱۴۰۲ نیروی زمینی ارتش در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص اینکه چه تجهیزاتی برای اولین با در این رزمایش استفاده شده است گفت: تجهیزاتی که برای اولین بار استفاده شد عبارتند از دهلاویه زمین پایه با برد حداقل ۸ کیلومتر، موشک‌های ارتقا یافته شفق، الماس زمین پایه و ضد زره که توسط نیروهای پیاده حمل می‌شود، همچنین دهلاویه دوقلو، نصب بر نفربرهای ام ۱۱۳ از جمله سلاح‌های ضد زره‌ای است که در این رزمایش استفاده شد.

استفاده از سامانه‌های پهپادی سبک وزن برای نخستین بار

امیر سرتیپ چشک گفت: سازمان رزم نیروی زمینی ارتش برای نخستین بار سامانه‌های پهپادی سبک وزن را که با عنوان بمب‌های پرسه‌زن شناخته می‌شوند در جریان رزمایش مورد استفاده و برآورد عملیاتی قرار داد. یگان‌های متحرک هجومی نزاجا در جریان این رزمایش با بهره‌گیری از بمب‌های پرسه‌زن سینا و فاتح، ساخت تولید داخل توانستند اهداف ثابت و متحرک را در شعاع ۱۰ کیلومتری مورد اصابت قرار دهند.

وی ادامه داد: این سامانه‌ها که از سرجنگی ۳۰۰ الی ۱۰۰۰ گرمی برخوردار است، علیه اجتماعات و اهداف مختلف در رزم زمینی استفاده می‌شود. همچنین بمب‌های پرسه زن از مداومت عملیاتی ۱۰ الی ۱۵ دقیقه‌ای برخوردارند و با استفاده از قابلیت هدایت شوندگی می‌توانند وارد سنگرها و حتی تانک‌های دشمن شوند.

تست میدانی موفق کروز هواپایه حیدر

سخنگوی رزمایش اقتدار ۱۴۰۲ نیروی زمینی ارتش تست میدانی موفق کروز هواپایه حیدر در شب را یکی دیگر اولین‌های رزمایش نیروی زمینی ارتش اعلام کرد و افزود: موشک کروز هواپایه حیدر منصوب بر بالگرد ۲۱۴، هدف مورد نظر را در فاصله ۳۰ کیلومتری به طور دقیق مورد اصابت قرار داد که بسیار قابل توجه است. کروز حیدر از سیستم هدایت GPS برخوردار است و خلبان پس از پرتاب موشک بر ادامه روند حرکت آن به سوی هدف تسلط کامل دارد.

وی ادامه داد: طول موشک حیدر ۳ متر و ۸۳ سانتی‌متر و وزن آن نزدیک به ۴۰ کیلوگرم است. این موشک که از سرجنگی بیش از ۲۰ کیلوگرم برخوردار است. قابلیت انهدام اهداف ثابت و متحرک را تا شعاعی بیش از ۲۰۰ کیلومتر دارد. کروز حیدر توسط سازمان جهاد خودکفایی هوانیروز ساخته شده و برای نخستین‌بار در رزمایش پرتاب و تست عملیاتی شده و رسماً وارد ستاد رزم ناوگان هوانیروز شد.

رزم شبانه بالگردهای رزمی و پشتیبانی ارتش

امیر سرتیپ چشک، عملیات رزم شبانه با شرکت بالگردهای رزمی و پشتیبانی را از ویژگی‌های دیگر رزمایش اقتدار ۱۴۰۲ نزاجا اعلام کرد و ادامه داد: در این رزمایش بالگردهای ۲۰۶، اقدام به پرواز و شناسایی منطقه کرده و اطلاعات را به صورت برخط به مرکز کنترل فرماندهی ارائه داده و سپس بالگردهای کبری با پرتاب موشک‌های هوا به سطح اقدام به انهدام مواضع نیروهای مهاجم کرده و اهداف مورد نظر را با استفاده از سامانه‌های دید در شب مورد اصابت قرار دادند.

معاون عملیات نیروی زمینی ارتش افزود: همچنین بالگردهای شینوک برای نخستین بار اقدام به پرواز شبانه و جابه‌جایی نیرو کردند. که انجام این کار در شب برای اولین بار است.

وی کنسرو کردن تانک‌ها را یکی از قابلیت‌هایی جهاد خود کفایی نیروی زمینی ارتش برای حفظ و نگهداری تانک‌ها اعلام کرد و گفت: اتفاق خوبی که در نگهداری از تانک‌ها رخ داده این است که تانک‌ها بعد از مأموریت اورهال شده و کنسرو می‌شوند تا عملیات بعدی، لشکر ۹۲ زرهی در این رزمایش تانک‌های خود را که به روش کنسرو سازی مهر و موم شده بودن به میدان آورد و این تانک‌ها توانستند به خوبی مأموریت محوله را اجرا کنند.

نصب تیربار گاتلینگ ایرانی بر روی یگان‌های زرهی

امیر سرتیپ چشک، از نصب تیربار گاتلینگ ایرانی بر روی یگان‌های زرهی نزاجا خبر داد و ادامه داد: در حوزه رزم زمینی و انفرادی نیز تجهیزات کاملاً به روز شده و مطابق با پیشرفته‌ترین فناوری‌ها و متناسب با تهدیدات یگان‌ها تجهیز شده‌اند.

معاون عملیات نیروی زمینی ارتش حفاظت و حراست از تمامیت ارزی کشور را مأموریت اصلی نیروی زمینی ارتش اعلام کرد و گفت: ما پیروی شهدا و ایثار گران هستیم و در دفاع از منافع و تمامیت ارزی کشور جدی و قاطع هستیم و به هرگونه تهدید پاسخ سخت، خشن و قاطع خواهیم داد و دشمن را از کرده خود پشیمان خواهیم کرد.

رونمایی از شبیه‌ساز واقعیت مجازی بالگرد ۲۰۶

وی رونمایی از شبیه‌ساز واقعیت مجازی بالگرد ۲۰۶ را یکی دیگر از اتفاقات جدید در رزمایش اقتدار ۱۴۰۲ اعلام کرد و گفت: این شبیه‌ساز که از سامانه‌های پیشرفته سخت افزاری برخوردار است، مطابق با بالگردهای حقیقی کارآیی آموزشی دارد و به خلبانان امکان پرواز مجازی را همانند پرواز حقیقی می‌دهد.

امیر سرتیپ چشک، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر پیرامون آمادگی نیروی زمینی ارتش برای پاسخ به تهدیدات رژیم صهیونیستی گفت: آنها سال‌هاست که به دنبال آسیب رساندن به ایران اسلامی هستند اما به خوبی می‌دانند که قادر به رویارویی با فرزندان دلیر ایران زمین نیستند.

معاون عملیات نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: نیروی زمینی ارتش تنها بخشی از نیروهای مسلح مقدر و توانمند جمهوری اسلامی ایران است و چهار نیروی ارتش جمهوری اسلامی در کنار سپاه پاسداران و بسیج مقتدر یک همواره گوش به فرمان فرماندهی معظم کل قوا آماده دفاع از کشور هستند و اجازه نخواهند داد دشمن خیال خام در سرش بپروراند.