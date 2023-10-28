بازدیدهای میدانی مستمر  برای شناسایی و حل موانع تولید

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح شنبه در دیدار با کارکنان معاونت اقتصادی استان با بیان اینکه خود را مقید می دانم در فضای صمیمانه صحبت‌های همکاران را بشنوم، بیان کرد: مواردی که در اختیارات اداره کل باشد، اجرایی و مواردی که مرتبط به مرکز باشد نیز پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه تیم اقتصادی اداره کل یک تیم فعال و حرفه‌ای است، بیان کرد: ارتباط گیری این حوزه با سایر حوزه‌های اداره کل تقویت شود.

ذاکریان حوزه اقتصادی را مهم‌ترین حوزه اداره کل امور اقتصادی و دارایی دانست و افزود: عملکرد دقیق و هدفمند در این حوزه بر سایر حوزه‌ها نیز تأثیر گذار است.

وی با اذعان به اینکه حوزه اقتصادی اولویت یک همه کشورها است و برای ما در ایران و در استان نیز مهم‌تر است، بیان کرد: در این حوزه باید واقع گرا باشیم و خواستارم همکاران واحد اقتصادی موضوعاتی که نیاز به پیگیری دارد را مطرح و پیگیری کنند.

وی بر استفاده از ظرفیت‌های برون سازمانی نیز تاکید کرد و بیان کرد: در حوزه سرمایه گذاری در استان مشکلی نداریم اما برای جذب و نگهداشت سرمایه گذاران باید زیرساخت‌های مورد نیاز تأمین شود.

ذاکریان با بیان اینکه برای ایجاد زیر ساخت‌ها هم نباید صرفاً متکی به اعتبارات دولتی باشیم، افزود: در زمینه تأمین برق مورد نیاز تولید باید سرمایه گذاران را برای استفاده از ظرفیت انرژی‌های خورشیدی پای کار بیاوریم.

وی بر بازدید میدانی از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی استان توسط تیم اقتصادی اداره کل تاکید کرد و ادامه داد: با رصد میدانی مسائل و مشکلات واحدها شناسایی و برای حل مشکلات تلاش و برنامه ریزی شود.

وی با اشاره به اینکه باید جان سخت و جنگنده باشیم، گفت: در هر حوزه‌ای که به اقتصاد مرتبط باشد باید خود را مسئول بدانید و دغدغه مند عمل کنید.

وی با بیان اینکه هدف را توسعه استان و ایران اسلامی قرار دهیم، اضافه کرد: در راستای جهاد تبیین و امید آفرینی اقدامات و آمار و اطلاعات صحیح در جامعه بازنشر شود.

ذاکریان عنوان کرد: دوره‌های تخصصی آموزشی در حوزه سرمایه گذاری خارجی برای دستگاه‌های مرتبط با حوزه سرمایه گذاری در استان برگزار شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بر پیگیری برای اختصاص زمین جهت ساخت مرکز سرمایه گذاری استان تاکید کرد.