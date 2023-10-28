خنثی سازی توطئه های دشمن در حوزه سایبری اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر، خاندوزی در همایش نکوداشت پدافند غیرعامل گفت: کشور و اقتصاد ما در معرض نفوذ بوده و مصداق واقعی تهدید اقتصادی هستیم اما با این وجود در مسیر رشد و پیشرفت کشور قرار داریم.
وی افزود: تلاش عدهای برای بر هم زدن بازار ارز بعد از وقایع فلسطین با مدیریت دولت از بین رفت.
خاندوزی با بیان اینکه باید پیش گیرانه اقدام کنیم، گفت: تهدیداتی به صورت ویژه در حوزه اقتصاد مطرح است که هدف خود را اقتصاد قوی قرار داده و دشمنان هم تضعیف این اقتصاد را در اولویت خود قرار دادهاند از این رو این نگاه پدافند غیرعامل در حوزه اقتصاد بیش از این باید در مرکز توجهات باشد.
خاندوزی پیوند گسستنی با اقتصاد جهان را دارای خطر دانست و افزود: اگر نمیتوان احتمال اسیبها را به صفر رساند اما میتوان ضریب آن را کاهش داد و این موضوع برای اقتصاد ایران متحملتر است چراکه نه تنها در معرض تهدیدات بحرانهای بین المللی، تغییرات اقلیمی و نفوذ در دادههای اقتصادیها قرار داریم بلکه مصداق یک تهدید اقتصادی، ضعف رشد اقتصاد است و دستگاههای بسیاری در دنیا بودجه میگیرند تا بتوانند بخشهای مختلف اقتصادی ایران را دچار شکست کنند.
به گفته وزیر اقتصاد، دستور کار اصلی دولت کمتر آسیب خوردن کشور است باید پیشدستانه قوی شویم تا ضربه به مردم وارد نشود. امروز دستورات لازم را به مدیران پدافند عامل دادیم. دستگاههای اجرایی باید یک ماه قبل قیمتها را بدانند در ماده ۲۴ پیش بینی خوبی را دیده بود، تقویم اقتصادی در دولت مطرح و تصویب شد تا پیش بینی پذیری اقتصاد اجرایی شود.
خاندوزی با اشاره به اینکه ایران در صدر کشورهایی است که در معرض این مخاصمهها و تهدیدات قرار دارند، گفت: در این شرایط ایران باید در صدر مقاومت در برابر این آسیبها قرار بگیرید. از سال ٩٠ موضوع دشمنیهای سایبری در کشورمان تشدید شده که البته در رفع این تهدیدات اقدامات خوبی صورت گرفته برای عام قابل ذکر و انتشار نیست.
خاندوزی با بیان اینکه کمتر موردی بوده که در مقام این تهدیدات و دشمنیهای سایبری با دچار شکست سیستمی شدیم و با اختلال مواجه شده باشیم، ادامه داد: پدافند غیرعامل از این رو اهمیت ویژهای داردچراکه اقتصاد ایران در مقابل تهدیدات متعددی قرار گرفتهاست.
وی افزود: با وجود دستاوردها در حوزه امنیت سایبری در مصنویت موارد عینی این آسیبها در بعد مقاومت در برابر آسیبهای روانی در اینکه جامعه بداند در امنیت قرار داریم، موفق نبودیم.و این به دلیل قدرت شبکهها و فضای مجازی بودهاست و مصداق آن، اینکه از یک ماه آینده ممکن است کمبودی کالایی وجود دارد اما بگونهای عمل میکنند که تهدید روانی ایجاد شود و کمبود این کالا از همان روز اول پیش میآید و در نهایت تهدید روانی موجب تهدید عینی میشود و در نظم بازار اختلال ایجاد میکنند.
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