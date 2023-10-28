اتمام اسکلت ۱۴۰۹ واحد نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر برزگر پیش از ظهر شنبه در شانزدهمین جلسه شورای تأمین مسکن استان که به ریاست استاندار آذربایجان غربی در سالن جلسات فرمانداری ماکو برگزارشد، اظهار کرد: تاکنون عملیات ساخت یک هزار و ۷۳۱ واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای ماکو، بازرگان، نقده، اشنویه و شاهین دژ با کارگزاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آغاز شده است.

وی ادامه داد: در ۴ ماهه گذشته ۲۱۸ هکتار زمین در ۱۵ شهر زیر ۲۵ هزار خانوار و ۶۸ هکتار زمین در ۴ شهر اشنویه، تکاب، شاهین دژ و سردشت تحویل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی گردیده است و از این تعداد تاکنون مراحل تفکیک و تهیه طرح آماده سازی ۵۰۰۰ واحد به اتمام رسیده است.

برزگر گفت: در یکسال اخیر، مراحل عملیاتی احداث یک هزار و ۷۳۱ واحد تحت عنوان نهضت ملی مسکن در آذربایجان‌غربی آغاز شد که تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و عملیات فونداسیون یک هزار و ۵۱۰ واحد به پایان رسیده است و اجرای اسکلت ۱۴۰۹ واحد به پایان رسیده است.

شروع عملیات فیزیکی ساخت بیش از ۷۷۱۰ واحد مسکونی مقاوم در روستاهای آذربایجان غربی

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه مسکن، بیشترین سهم را در سبد هزینه خانواده دارد گفت: تولید مسکن با عرضه زمین می‌تواند باعث رشد اقتصادی و کاهش تورم در کشور شود.

برزگر یادآور شد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با توجه به رسالت خود در متن فرمان تاریخی حضرت امام (ره) جهت دسترسی آسان اقشار کم در آمد به مسکن ایمن و استاندارد، تلاش‌ها و برنامه ریزی های مضاعفی در جهت بهبود شرایط مسکن و رفع کمبودها و معضلات آن در دستور کار خود دارد.

وی با بیان اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عزم جدی برای احداث سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی در کشور دارد، اظهار کرد: سهم آذربایجان‌غربی از این تعداد ساخت ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن روستایی است که این اقدام نقش بسزایی در مقاوم سازی و حتی مهاجرت معکوس به روستاها ایفا می‌کند.

سالانه ۱۲ هزار مسکن روستایی آذربایجان غربی مقاوم سازی می‌شود

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه از ۲۵۸ هزار و ۴۴۵ واحد روستایی در استان، تاکنون ۹۷ هزار و ۱۰۰ واحد مسکن مقاوم روستایی ساخته شده است، ادامه داد: سهمیه استان در بحث ساخت مسکن مقاوم سالانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد روستایی است که در صورت مشارکت مردمی و بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات این میزان تا ۲۱ هزار واحد نیز قابلیت ارتقا دارد.

برزگر خاطرنشان کرد: تاکنون مالکین ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد برای ساخت مسکن مقاوم روستایی جهت عقد قرارداد به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند و ساخت مسکن مقاوم ۷ هزار و ۷۱۰ واحد روستایی آغاز شده است.

وی تاکید کرد: طبق سهمیه استان در ساخت مسکن مقاوم روستایی پیش بینی می‌شود که تا پایان سال ۱۴۱۰ تمامی واحدهای روستایی آذربایجان‌غربی مقاوم سازی شده باشد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در خصوص واگذاری اراضی گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ۲۶۳۷ هکتار اراضی در روستاهای حریم شهری شناسایی شده که ۶۱ هکتار از سوی راه و شهرسازی در قالب قانون جهش تولید و ساخت مسکن مقاوم روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان واگذار شده است.