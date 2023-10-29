تازه ترین آمار از میزان مکالمه و پیامک کاربران

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارشی منتشر کرده است که بر اساس این گزارش کل مکالمه‌های شبکه سیار ۸۱,۹۲۵,۸۲۰,۱۷۰ دقیقه اعلام شده و سهم بازار مکالمه اپراتورهای همراه اول ۶۷ درصد، ایرانسل ۳۱ درصد و رایتل ۲ درصد است.

همچنین بر اساس این گزارش متوسط مکالمه ماهانه به ازای هر کاربر ۱۸۵ دقیقه و سهم اپراتورها از ترافیک مکالمات به شرح زیر است.

بر اساس این گزارش کل پیامک‌های شبکه سیار ۱۱۶,۰۳۵,۸۱۴,۵۸۸ دقیقه است که سهم بازار اپراتورها از پیامک همراه اول ۸۲ درصد، ایرانسل ۱۵ درصد و رایتل ۳ درصد است و متوسط پیامک ماهانه به ازای هر کاربر ۲۶۲ است و سهم پیامک‌های ورودی، خروجی و درون شبکه به شرح زیر است.

در بخش دیگری از این گزارش میزان ترافیک مکالمه ورودی و خروجی در حوزه تلفن ثابت شامل مجموع ترافیک درون شبکه‌ای درون استانی، مجموع ترافیک مکالمه درون شبکه‌ای بین استانی، مجموع ترافیک مکالمه خروجی و ورودی اپراتورهای سیار، مجموع ترافیک مکالمه ورودی و خروجی اپراتورهای ثابت، مجموع ترافیک ورودی و خروجی بین‌الملل اعلام شده است.