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۷ آبان ۱۴۰۲، ۹:۰۹

سازمان رگولاتوری اعلام کرد؛

تازه ترین آمار از میزان مکالمه و پیامک کاربران

تازه ترین آمار از میزان مکالمه و پیامک کاربران

بر اساس گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، متوسط مکالمه ماهانه سیار به ازای هر کاربر ۱۸۵ دقیقه و متوسط پیامک ماهانه به ازای هر کاربر ۲۶۲ است.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارشی منتشر کرده است که بر اساس این گزارش کل مکالمه‌های شبکه سیار ۸۱,۹۲۵,۸۲۰,۱۷۰ دقیقه اعلام شده و سهم بازار مکالمه اپراتورهای همراه اول ۶۷ درصد، ایرانسل ۳۱ درصد و رایتل ۲ درصد است.

همچنین بر اساس این گزارش متوسط مکالمه ماهانه به ازای هر کاربر ۱۸۵ دقیقه و سهم اپراتورها از ترافیک مکالمات به شرح زیر است.

تازه ترین آمار از میزان مکالمه و پیامک کاربران

بر اساس این گزارش کل پیامک‌های شبکه سیار ۱۱۶,۰۳۵,۸۱۴,۵۸۸ دقیقه است که سهم بازار اپراتورها از پیامک همراه اول ۸۲ درصد، ایرانسل ۱۵ درصد و رایتل ۳ درصد است و متوسط پیامک ماهانه به ازای هر کاربر ۲۶۲ است و سهم پیامک‌های ورودی، خروجی و درون شبکه به شرح زیر است.

تازه ترین آمار از میزان مکالمه و پیامک کاربران

در بخش دیگری از این گزارش میزان ترافیک مکالمه ورودی و خروجی در حوزه تلفن ثابت شامل مجموع ترافیک درون شبکه‌ای درون استانی، مجموع ترافیک مکالمه درون شبکه‌ای بین استانی، مجموع ترافیک مکالمه خروجی و ورودی اپراتورهای سیار، مجموع ترافیک مکالمه ورودی و خروجی اپراتورهای ثابت، مجموع ترافیک ورودی و خروجی بین‌الملل اعلام شده است.

تازه ترین آمار از میزان مکالمه و پیامک کاربران

کد مطلب 5923772
هنگامه فروغی

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