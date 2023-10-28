آموزش و توانمندسازی اعضا مهمترین دغدغه کانون مساجد اردبیل است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آمون بعد از ظهر شنبه در دیدار با سرپرست جهاد دانشگاهی استان اردبیل اظهار کرد: مساجد عرصه تربیتی و مکان تربیت محور است که باید بازگشت مساجد به کارکرد اصلی خود یعنی عرصه تربیت و معنویت محقق شود.

وی افزود: کارکرد مسجد اگر تنها به سوی عبادت تک بعدی برود و فعالیت فرهنگی و اجتماعی به عنوان کارکردهای دیگر مسجد، حذف شود جامعه متضرر می‌شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد استان اردبیل با اشاره به اینکه نزدیک به ۲۸ مجموعه در مدیریت مساجد دخیل هستند، گفت: تعدد مدیریت مساجد باعث شده است که برخی موازی‌کاری‌های نیز اتفاق بیافتد و علیرغم این موارد کانون‌های مساجد به دنبال توانمندسازی اعضای این کانون است.

آمون، مهم‌ترین دغدغه کانون‌های مساجد را آموزش و توانمندسازی اعضای آن عنوان کرد و ادامه داد: در استان اردبیل ۶۰۷ کانون با ۱۲۰ هزار عضو به عنوان نیروی جوان فعال است و تلاش ما این است که با حمایت و توانمندسازی این کانون‌ها آنها را به درآمد پایدار برسانیم.

وی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با همکاری و هم‌افزایی با جهاد دانشگاهی در زمینه توانمندسازی و ایجاد کسب و کار در این کانون‌ها فعالیت‌های مفیدی داشته باشیم.