به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اکران مردمی فیلم سینمایی «اخت‌الرضا» به مناسبت ایام وفات حضرت معصومه (س) با حضور سید مجتبی طباطبایی کارگردان، عوامل تولید این فیلم و اقشار مختلف جامعه در سینما بازار شهر برگزار شد.

در این مراسم، جمعی از خادمان حضرت معصومه سلام الله علیها به همراه پرچم متبرک حرم بانوی کرامت حضور داشتند و تماشاگران سینما در فضایی عطرآگین به تماشای این فیلم سینمایی نشستند.

نخستین اکران فیلم اخت‌الرضا به زبان عربی در سینما بازار شهر

مجتبی رضایی مدیر اجرایی پردیس سینمایی «بازار شهر» در حاشیه این مراسم، عنوان کرد: اکران فیلم اخت‌الرضا از روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه در این سینما آغاز شده و مورد استقبال گروه‌های مختلف مردمی و علاقه‌مندان قرار گرفته است.

وی همچنین از اکران نسخه دوبله شده فیلم «اخت الرضا» به زبان عربی برای نخستین‌بار در پردیس سینمایی «بازار شهر» خبر داد و گفت: جمعی از نمایندگان عتبه حسینی به همراه مسئولانی از سفارت کشور عراق در زمان اکران این فیلم حضور داشتند و پرچم گنبد حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به این سینما اهدا کردند.

خاطرنشان می‌شود فیلم سینمایی «اخت الرضا» که حرکت کاروان حضرت معصومه سلام الله علیها را از مدینه تا قم به تصویر کشیده است، با همکاری حرم مطهر امام حسین علیه السلام، آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها و حوزه هنری تولید شده و این روزها در سینماهای سراسر کشور در حال اکران است.