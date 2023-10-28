به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا مرتضوی بعد از ظهر شنبه در یکصد و سی و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، ضمن محکوم کردن جنایت‌های بی‌رحمانه رژیم صهیونسیتی علیه مردم فلسطین و تسلیت در پی شهادت مردم بی گناه و مظلوم غزه، در خصوص بهره‌برداری عملیاتی و مؤثر از حضور رؤسای بانک‌های دولتی و خصوصی در استان، اظهار داشت: فرآیند حضور و سفرهای کاری رؤسای بانک‌ها به استان، بایستی با برنامه مشخص و در راستای بررسی پرونده‌های شاخص استان برنامه‌ریزی شود.

وی ادامه داد: در برخی از این نشست‌ها که با حضور رؤسای بانک‌ها در اصفهان برگزار می‌شود، نگرانی وجود دارد که صرفاً تعدادی پرونده خاص بررسی شود.

استاندار اصفهان عنوان کرد: از این رو ضروری است فرآیند حضور رؤسای بانک‌ها در استان، متناسب با اولویت‌های استان و با نگاه به راهبردهای اساسی و فراگیر توسعه اصفهان برنامه‌ریزی شود.

مرتضوی یادآور شد: در نشست با حضور رؤسای بانک‌ها، هدف عام اخذ اعتبارات و خط اعتباری ویژه برای استان تعریف شود و شاخص‌های توسعه استان به صورت ویژه مد نظر قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: از طرفی مدیران مرتبط و سرپرستی‌های بانک‌های استان، برای حضور رؤسای بانک‌ها برنامه داشته باشند؛ تا بهترین نتایج از سفرها در راستای منافع استان حاصل شود.

استاندار اصفهان در خصوص نسبت مصارف به منابع بانک‌های استان، گفت: هر چند که این موضوع بایستی در سطح ملی مورد توجه ویژه قرار بگیرد اما، تجربه دو سال گذشته ثابت کرد که با درایت و تلاش‌های استانی می‌توان نسبت مصارف به منابع استان را افزایش داد.

مرتضوی افزود: ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، نسبت مصارف به منابع استان اصفهان ۵۴ درصد بود اما ظرف دو سال این نسبت ۲۲ درصد رشد کرد و به بعد ۷۶ درصد رسید که یکی از شاخص‌های قابل‌توجه اقتصادی استان بود.

وی خاطرنشان کرد: از این رو همین رویکرد مجدداً در مسیر حرکت بانک‌های استان تعریف شود تا برنامه مشخص و دقیقی برای نسبت مصارف به منابع استان داشته باشند.

استاندار اصفهان همچنین در مورد عدم قطع گاز صنایع نیز، عنوان کرد: این موضوع را به صورت ویژه در سطح ملی دنبال می‌کنیم اما در این راستا جلسه فوق‌العاده با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان تعریف شود، تا با برنامه‌ریزی و پیگیری همه جانبه مصرف گاز صنایع مورد رصد و بررسی قرار بگیرد.