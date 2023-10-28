به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن حسینی‌نیک عصر امروز شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: هفته بسیج دانش‌آموزی همزمان با سالروز شهادت شهید حسین فهمیده که الگویی برای بقیه دانش‌آموزان است، نامگذاری شده است. روز بسیج دانش‌آموزی نماد تجلی ایثار و اراده‌ای است که بسیج باید در مدرسه بگنجاند.

وی با اشاره به برنامه‌های بسیج دانش‌آموزی در این هفته در خوزستان، افزود: ۵۰۰ یادواره شهدای دانش‌آموزی در قالب طرح «لاله‌های روشن» با هدف تکریم شهدای دانش‌آموز در استان برگزار می‌شود. البته این یادواره‌ها تنها برای شهدای دانش‌آموز دفاع مقدس برگزار نمی‌شود بلکه خانواده شهدای مدافع حرم نیز تکریم می‌شوند. در این هفته دیدار با خانواده شهدای دانش‌آموز و فرهنگی را هم خواهیم داشت.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی خوزستان با اشاره به ضرورت مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های یادشده گفت: با هدف اثرگذاری روی دانش‌آموزان، دوره تربیت خادمان شهدا را برگزار خواهیم کرد. همچنین همایش نوقلمان ویژه نویسندگان نوجوان حوزه دفاع مقدس در این هفته برگزار خواهد شد. مشارکت دانش‌آموزان در این برنامه‌ها بزرگ‌ترین دغدغه ما است.

حسینی‌نیک با اشاره به دیگر برنامه‌های بسیج دانش آموزی در خوزستان عنوان کرد: چند پویش از جمله پویش «ایران- قوی» ویژه دانش‌آموزان متوسطه اول برگزار خواهد شد که شامل تهیه کلیپ با پرچم ایران است. همچنین برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی نیز پویش «فریاد- عروسک‌ها» با هدف حمایت از کودکان فلسطینی برگزار خواهد شد. علاوه بر این در روز هفتم آبان‌ماه در مراسم صبحگاهی مدارس استان، اجرای سرود خواهیم داشت.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی خوزستان گفت: کیف و نوشت‌افزار ایرانی بین دانش‌آموزان نیازمند شناسایی‌شده نیز در طول هفته بسیج دانش‌آموزی توزیع می‌شود. البته پیش از این نیز تعدادی کیف و نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شده بود. در این راستا ۲۳ هزار بسته نوشت‌افزار و کیف در مناطق محروم توزیع شد.

وی عنوان کرد: در استان خوزستان نیز ۵۰ کلاس به نام شهدای دانش‌آموز نام‌گذاری خواهند شد. همچنین وصیت‌نامه شهدا به صورت دائمی در مدارس نصب خواهد شد.

حسینی‌نیک ادامه داد: همایش ۲ هزار نفری فرماندهان بسیج دبیرستان‌های دخترانه در خوزستان در ۱۰ آبان‌ماه برگزار می‌شود و در این مراسم از دختران الگوی علمی و حجاب اسلامی تقدیر خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی خوزستان گفت: در آخرین روز این هفته یعنی روز ۱۳ آبان‌ماه با عنوان روز «استکبارستیزی» راهپیمایی دانش‌آموزان برگزار می‌شود که با توجه به اتفاقات غزه در روزهای گذشته، این راهپیمایی امسال به مراتب مهم‌تر است.

وی افزود: امسال برای دانش‌آموزان در استان خوزستان، ۳۰۰ نشست جهاد تبیین و ۵۰۰ یادواره شهدای دانش‌آموز اجرا می‌شود.

حسینی‌نیک گفت: همزمان با روز دانش‌آموز، اردوهای راهیان نور نیز آغاز خواهند شد. در استان خوزستان ۳۲ هزار دانش‌آموز به اردوهای دو روزه اعزام خواهند شد. اردوی راهیان پیشرفت و مسابقات ورزشی در این هفته برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های فنی و حرفه‌ای برای دانش‌آموزان متوسطه در خوزستان گفت: امسال برای دانش‌آموزان متوسطه اول در قالب قراردادی که با سازمان فنی و حرفه‌ای بسته شده است، از بین علاقه‌مندان برای ۷۰۰ دانش‌آموز با هماهنگی قرارگاه تبیین، دوره آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برگزار می‌شود.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی خوزستان گفت: تابستان امسال ۱۰ هزار دانش‌آموز را به مشهد اعزام کردیم و ۱۵ هزار نفر نیز به اردوی راهیان پیشرفت اعزام شدند.

وی افزود: از ۹۰۰ کلاس در حال ساخت، ۹۰ کلاس توسط سپاه ساخته شده است یعنی ۱۰ درصد توسط بسیج سازندگی احداث می‌شود. در تابستان در ۸۶ مدرسه مناطق محروم در استان خوزستان، شاداب‌سازی و ترمیم نیمکت و… را انجام دادیم.

حسینی‌نیک گفت: اخیراً مرکز بسیج مدارس سمپاد نیز راه‌اندازی شد و تمام مدارس سمپاد پسرانه را پوشش می‌دهد و اولین دوره نشاط دانش‌آموزان سمپادی نیز برگزار شد.