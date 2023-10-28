هنر باید در خدمت رشد و تعالی انسان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رعیت، در دیدار با هیأت مدیره جدید انجمن هنرهای تجسمی استان گلستان اظهار کرد: انجمن باید نقشه راه و چشم انداز خود را مکتوب تهیه و در اختیار جامعه هدف قرار دهد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به اولویت‌ها، افق‌ها و نیز بهره مندی از تجربیات گذشتگان، افزود: باید برای هنرهای تجسمی استان وارد میدان شوید و بر اساس افق‌های ترسیم شده گام بردارید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه هنرها باید در خدمت ارزش‌ها و رشد و تعالی انسان و جامعه باشد، گفت: در این مسیر رو به جلو در کنار امر آموزش باید به تزکیه، پرورش و اخلاق حرفه‌ای توجه نشان داده شود، زیرا باور دارم هنر یا هنرمندی که بر محور اخلاق نباشد، اثر آن چندان دوام نخواهد آورد و بی بهره می‌شود.

وی ضمن ارائه پیشنهادهایی عملی برای توسعه اقتصاد هنرهای تجسمی، برپایی نمایشگاه‌ها و رشد این هنر در استان، گفت: باید انجام کارهای خلاقانه با توجه به منفعت جامعه هنرهای تجسمی مورد توجه قرار بگیرد.

همچنین در این جلسه معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، ضمن تاکید بر اینکه طبق قوانین، هیأت مدیره باید در قالب مؤسسه‌ای فعالیت کند، برای هر گونه همکاری و سرعت بخشی به ساختار سازی ها اعلام آمادگی کرد.

رضا یازرلو، سپس درباره تشویق و حمایت انجمن در برپایی نمایشگاه‌ها، تسهیل گری و برپایی نشست‌های آموزشی و مواردی از این دست مطالبی را مطرح کرد.