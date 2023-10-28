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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۰۲

هم‌زمان با کنگره ملی شهدای لرستان؛

۳۳ موکب پذیرایی در شهر خرم‌آباد برپا شد

۳۳ موکب پذیرایی در شهر خرم‌آباد برپا شد

خرم‌آباد - مسئول بسیج سازندگی لرستان از برپایی ۳۳ موکب پذیرایی هم‌زمان با برگزاری کنگره ملی شهدای لرستان در شهر خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهان‌بخش در سخنانی، اظهار داشت: ۳۳ موکب پذیرایی به مناسبت کنگره ملی ۶۵۵۵ شهید استان لرستان در چهار ورودی خرم‌آباد و چندین نقطه دیگر شهر برپا شد.

وی گفت: این مواکب در راستای کنگره شهدا و حال و هوای شهیدانه استان لرستان و شهر خرم‌آباد و ذیل کمیته محرومیت‌زدایی کنگره شهدا برپا شدند.

۳۳ موکب پذیرایی در شهر خرم‌آباد برپا شد

مسئول بسیج سازندگی لرستان، بیان داشت: ۱۵ موکب توسط بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) و ۱۸ موکب دیگر توسط سایر دستگاه‌های اجرایی برپا شدند.

سرهنگ جهان‌بخش، تصریح کرد: هم‌زمان با برپایی مواکب در خرم‌آباد، به نام ۶۵۵۵ شهید لرستان، ۹ هزار پُرس غذا باهمت بسیجیان جهادی و خیرین طبخ و بین نیازمندان محلات کم‌برخوردار شهر توزیع شد.

کد مطلب 5924031

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