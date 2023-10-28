به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهان‌بخش در سخنانی، اظهار داشت: ۳۳ موکب پذیرایی به مناسبت کنگره ملی ۶۵۵۵ شهید استان لرستان در چهار ورودی خرم‌آباد و چندین نقطه دیگر شهر برپا شد.

وی گفت: این مواکب در راستای کنگره شهدا و حال و هوای شهیدانه استان لرستان و شهر خرم‌آباد و ذیل کمیته محرومیت‌زدایی کنگره شهدا برپا شدند.

مسئول بسیج سازندگی لرستان، بیان داشت: ۱۵ موکب توسط بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) و ۱۸ موکب دیگر توسط سایر دستگاه‌های اجرایی برپا شدند.

سرهنگ جهان‌بخش، تصریح کرد: هم‌زمان با برپایی مواکب در خرم‌آباد، به نام ۶۵۵۵ شهید لرستان، ۹ هزار پُرس غذا باهمت بسیجیان جهادی و خیرین طبخ و بین نیازمندان محلات کم‌برخوردار شهر توزیع شد.