انفجار بمب در مرکز ولایت تخار افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری طلوع، رسانه ها از وقوع انفجار در مرکز ولایت تخار در افغانستان خبر می دهند.

بر اساس اعلام این رسانه، این حادثه ناشی از انفجار یک بمب مغناطیسی جاسازی‌ شده نزدیک پاسگاه امنیتی طالبان بود.

رسانه های داخلی افغانستان به نقل از منابع آگاه در تخار گزارش دادند که این انفجار حوالی ساعت ۱۹:۲۰ امروز به وقت محلی در غرب مرکز شهر «تالقان» در ولایت تخار رخ داده است.

پس از انفجار صدای شلیک گلوله نیز شنیده شده است.

تا کنون از تلفات و خسارات احتمالی این انفجار جزئیاتی منتشر نشده و فرماندهی نیروهای امنیتی طالبان در تخار از این انفجار ابزار بی‌ خبری کرده است.