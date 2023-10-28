بسته رفع مشکلات بنادر و گمرکات هرمزگان در دست اجرا است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی در نشست بررسی مشکلات و نواقص بنادر و گمرکات استان و پیشرفت طرح‌ها اظهار کرد: باتوجه به ماموریتی که به اداره‌کل پدافند غیرعامل استان مبنی بر حضور میدانی و احصا مسائل و مشکلات اساسی بنادر و گمرکات داده شد، مهم‌ترین مسائل مرتبط با این حوزه جمع‌بندی شده است.

وی بیان کرد: برای بنادر هرمزگان طرح‌های جامعی وجود دارد اما این برنامه‌ها برای بلندمدت است؛ در حالی که بسیاری از مشکلات بنادر که می‌تواند در صورت رفع نشدن آن برای کشور مشکل ساز شود را می‌توان در بسته‌های کوتاه مدت به نتیجه رساند.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان اظها کرد: حوزه نظارت در گمرکات و بنادر بسیار مهم است و باید جدی گرفته شود، چرا که توجه نداشتن به این مساله می‌تواند تبعات منفی برای تجارت کشور داشته باشد.

وی تصریح کرد: بر همین مبنا برای کنترل این موارد منتظر برنامه بلندمدت نخواهیم ماند بلکه ایرادات فعلی بنادر و گمرکات را از جمله زیرساخت‌ها، دیوار حفاظتی و سیستم پایشی، دوربین‌های پلاک خوان و تشخیص چهره باید در کوتاه مدت حل شود.

دوستی گفت: امنیت اولویت اصلی کشور است و باید با تمام توان و تمرکز کافی بر بنادر، ورود و خروج کالا و حتی افراد تحت کنترل و نظارت باشد تا مشکلی به‌وجود نیاید.

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز بنادر و گمرکات با کشور رایزنی و مکاتبه خواهدشد، گفت: یکی دیگر از مباحث مورد تاکید برای جلوگیری از موازی کاری‌ها و کاهش مشکلات، گمرک باید با مناطق آزاد برخی موازی کاری‌های موجود که موجب نارضایتی نیز شده را به فوریت برطرف کند.