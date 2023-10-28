نجات بانوی کوهنورد ۳۸ ساله در ارتفاعات آدرشک مهریز

حمیدرضا باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته ساعت ۱۹:۴۰ بنا به اطلاع مردمی مبنی بر حادثه در ارتفاعات ادرشک مهریز بلافاصله تیم امداد و نجات کوهستان شهرستان مهریز به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه یک بانوی کوهنورد ۳۸ ساله که از ناحیه مچ پا دچار آسیب شده بود، امدادگران و نجاتگران هلال احمر پس از جستجو و رؤیت در مسیر برگشت قله میل فرنگی منطقه آدرشک و پس از اقدامات اولیه درمانی و سرم تراپی و آتل پای مصدوم و فیکس کردن در بسکت به پایین کوه انتقال دادند.

باقری عنوان کرد: پس از انتقال به مکان امن و پایین کوه مصدوم توسط آمبولانس هلال احمر به بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) مهریز انتقال داده شد.

وی با بیان اینکه این حادثه در ساعت ۰۰:۴۰ بامداد امروز به پایان رسید، گفت: ضمن قدردانی از امدادگران و نجاتگران هلال احمر که همیشه در همه جا آماده خدمت رسانی به آسیب دیدگان هستند، از شهروندان انتظار داریم نکات ایمنی را با توجه به وضعیت منطقه و حوادث متعددی که در کوهستان اتفاق افتاده رعایت کنند تا شاهد چنین حوادثی نباشیم.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مهریز گفت: شهروندان در صورت مشاهده هر حادثه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن موقعیت را به ندای امداد ۱۱۲ جمعیت هلال احمر اطلاع دهند و راهنمایی‌های اولیه را برای کمک به مصدوم تا حضور امدادگران دریافت کنند.