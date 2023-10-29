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۷ آبان ۱۴۰۲، ۹:۰۳

جاده چالوس از ساعت ۶ تا ۱۶ امروز مسدود است

جاده چالوس از ساعت ۶ تا ۱۶ امروز مسدود است

مرکز مدیریت راه‌ها از انسداد جاده چالوس و در پی آن آزادراه تهران- شمال از ساعت ۶ صبح امروز به دلیل انجام عملیات کارگاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، محور چالوس واقع در استان مازندران تا روز ۲۴ آبان از ساعت ۶ تا ۱۶ روزهای یکشنبه تا سه شنبه هر هفته (به غیر از روزهای شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه) به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای مسدود است و تردد از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه انجام می‌شود.

به دلیل مسدود بودن چالوس از صبح امروز تردد از آزادراه تهران – شمال مسیر رفت و برگشت مسدود شد که تا ساعت ۱۶ امروز ادامه دارد. بر اساس اعلام این مرکز از آخرین وضعیت ترافیکی هم اکنون تردد در محورهای هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین - رشت مسیر رفت و برگشت روان است.

کد مطلب 5924281
زهره آقاجانی

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