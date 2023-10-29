جاده چالوس از ساعت ۶ تا ۱۶ امروز مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، محور چالوس واقع در استان مازندران تا روز ۲۴ آبان از ساعت ۶ تا ۱۶ روزهای یکشنبه تا سه شنبه هر هفته (به غیر از روزهای شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه) به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای مسدود است و تردد از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه انجام می‌شود.

به دلیل مسدود بودن چالوس از صبح امروز تردد از آزادراه تهران – شمال مسیر رفت و برگشت مسدود شد که تا ساعت ۱۶ امروز ادامه دارد. بر اساس اعلام این مرکز از آخرین وضعیت ترافیکی هم اکنون تردد در محورهای هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین - رشت مسیر رفت و برگشت روان است.