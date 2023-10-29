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۷ آبان ۱۴۰۲، ۹:۱۴

گرفتار شدن نظامیان صهیونیست در کمین مقاومت فلسطین

گرفتار شدن نظامیان صهیونیست در کمین مقاومت فلسطین

گزارش‌های رسانه‌ای از گرفتار شدن نیروهای پیاده نظام ارتش رژیم صهیونیستی در کمین نیروهای مقاومت فلسطین در شرق رفح حکایت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین گزارش داد که نیروهای پیاده نظام ارتش رژیم صهیونیستی که قصد نفوذ زمینی به شرق رفح را داشتند در منطقه صوفا در کمین نیروهای مقاومت گرفتار شدند.

بر اساس این گزارش، این عناصر اشغالگر بعد از وقوع درگیری‌های سنگین با نیروهای مقاومت فلسطین به مدت ۳ ساعت مجبور شدند از منطقه صوفا عقب نشینی کنند.

رسانه‌های خبری بامداد یکشنبه گزارش داده بودند که صدای درگیری‌های شدید و تیراندازی در مناطق شمالی نوار غزه شنیده شده و اخباری مبنی بر مقابله مقاومت با تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای آغاز مرحله دوم عملیات زمینی در غزه مطرح است.

منابع فلسطینی تصریح کردند که صدای تیراندازی در مناطق شمال و شمال غرب نوار غزه شنیده می‌شود و همزمان حملات توپخانه‌ای شدیدی از سوی رژیم صهیونیستی به آن مناطق صورت می‌گیرد.

رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که نیروهای اشغالگر در تلاش هستند بار دیگر به شمال غزه نفوذ کنند و در آنجا درگیری‌های شدیدی با مقاومت صورت گرفته و نیروهای مقاومت برای مقابله با رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنند.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی عملیات شب گذشته را آغاز مرحله دوم عملیات علیه نوار غزه خواند.

کد مطلب 5924291

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    نظرات

    • انا عمار IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      0 1
      پاسخ
      انتقام خون شهدای غزه را میگیریم و گورستانی بزرگ از صهیونیستها می‌سازیم که در گینس شان ثبت کنند . مرگ بر صهیونیستها و مرگ بر سازمان ملل فاقد حقوق بشر

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