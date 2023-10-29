گروه بین‌الملل، خبرگزاری مهر: تاریخ شکل‌گیری رژیم اشغالگر قدس پیوند ناگسستنی با حمایت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی دولت‌های اروپایی و آمریکا دارد. پس از عملیات موفقیت‌آمیز طوفان الاقصی، سران دولت‌های غربی با هدف اعلام حمایت از نتانیاهو برای حمله همه‌جانبه به گروه حماس و ساکنان غیرنظامی نوار غزه راهی تل‌آویو پایتخت رژیم صهیونیستی شدند. حمایت بی قیدوشرط احزاب محافظه‌کار و میانه‌رو غربی از تل‌آویو در حالی ادامه دارد که نخبگان دانشگاهی، هنرمندان، ورزشکاران و بسیاری از شهروندان ساکن کشورهای غربی حامی حقوق فلسطینی‌ها بوده و به اشکال مختلف از مردم نوار غزه و کرانه باختری حمایت می‌کنند. «مشروعیت بخشی به نسل‌کشی ساکنان نوار غزه»، «تشدید حمایت مالی- تسلیحاتی از تل‌آویو» و «ایجاد موازنه در برابر اقدامات محور مقاومت» از جمله دلایل سفر سران کشورهای غربی به سرزمین‌های اشغالی ارزیابی می‌شود.

مشروعیت بخشی به نسل‌کشی ساکنان نوار غزه

طی سه هفته اخیر جو بایدن، ریشی سوناک، اولاف شولتز و امانول مکرون برای اعلام حمایت از دولت راست‌گرای نتانیاهو و مشروعیت بخشیدن به کشتار غیرنظامیان در باریکه غزه راهی سرزمین‌های اشغالی شدند. در این دیدارهای دیپلماتیک سران قدرت‌های غربی دیدار با نخست وزیر، رئیس جمهور و سران اپوزیسیون رژیم دائماً بر حق «دفاع مشروع» تل‌آویو برای حمله به نیروهای آزادی بخش حماس و نابودی زیرساخت‌های حیاتی در غزه تاکید می‌کردند. تأیید ادعای رژیم صهیونیستی در مورد فاجعه بیمارستان الاهلی در شرق نوار غزه و تأیید تلویحی کشتار غیرنظامیان در غزه به عنوان «واقعیت‌» و «بهای جنگ» از سوی رئیس‌جمهور آمریکا اوج افول اخلاقی سران کاخ سفید و وابستگی آنها به لابی یهود را نشان می‌دهد. ریشی سوناک نخست‌وزیر انگلیس نیز بدون اشاره به جنایات و سال‌های اشغالگری طرف اسرائیلی، خواستار نابودی حماس شد! رئیس‌جمهور فرانسه نیز در دیدار با اسحاق هرتزوگ ضمن اعلام حمایت از تل‌آویو، پیشنهاد تشکیل ائتلافی بین‌المللی برای مبارزه با حماس را داد.

حضور مقامات دولت‌های غربی در کنار سران رژیم صهیونیستی و انتشار تصاویر آنان در رسانه‌های بین‌المللی- منطقه‌ای سبب ایجاد نوعی «مشروعیت» و «حقانیت» برای تل‌آویو می‌شود. در این نمایش حضور یکپارچه رهبران اروپایی و آمریکا در فلسطین اشغالی به نوعی کشتار غیرنظامیان در باریکه غزه را امری مشروع به نشان خواهد داد. برهمین اساس برخی تحلیل‌گران معتقدند که تشبیه عملیات طوفان الاقصی به حوادثی همچون «۱۱ سپتامبر» یا «هولوکاست» از سوی سیاست‌مداران و رسانه‌ها نوعی عملیات روانی با هدف کم‌رنگ نشان دادن مساله کشتار وسیع غیرنظامیان در نوار غزه است.

تشدید حمایت مالی- تسلیحاتی از تل‌آویو

آمریکا در صدر حمایت مالی- نظامی از رژیم صهیونیستی قرار داد. دولت آمریکا برای حمایت از عملیات نظامی ارتش رژیم، اقدام به ارائه طرحی به کنگره آمریکا کرده است که براساس آن ۱۴ میلیارد دلار کمک مالی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار خواهد گرفت. این در حالی است که تنها در سال ۲۰۲۳ دولت آمریکا در قالب طرح اعطای کمک‌های نظامی به متحدان واشنگتن ۳.۸ میلیارد دلار در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده است. در آماری جامع از سال ۱۹۷۳ (جنگ یوم کیپور) تا ۲۰۲۳، آمریکا قریب به ۱۵۰ میلیارد دلار کمک نظامی در اختیار صهیونیست‌ها قرار داده است. پس از سفر بلینکن، آستین و بایدن به سرزمین‌های اشغالی برای اعلام حمایت از عملیات ضدانسانی صهیونیست‌ها در نوار غزه و در عین حال تلاش برای عدم ورود آن‌ها به تله «حمله زمینی» دو ناو گروه‌های آمریکایی راهی آب‌های مدیترانه شرقی شدند. علاوه بر این نیروهای ویژه، جنگنده‌های تهاجمی، هواپیماهای جاسوسی و بمب افکن‌های راهبردی آمریکا برای حمایت از رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا حضور پررنگ‌تری پیدا کردند.

پس از سفر ریشی سوناک به سرزمین‌های اشغالی، کشتی‌ها و هواپیماهای جاسوسی راهی شرق مدیترانه شدند تا از عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در باریکه غزه و واکنش احتمالی مقاومت حمایت کنند. هواپیماهای «P۸»، تجهیزات جاسوسی، دو ناو نیروی دریایی سلطنتی، سه بالگرد «Merlin» و گروهی از تفنگداران نیروی دریایی انگلیس بخشی از بسته حمایتی لندن برای حمایت از تل‌آویو محسوب می‌شود.

فرانسه نیز برای آنکه از آمریکا و انگلیس در روند حمایت نظامی از تل‌آویو عقب نماند، اقدام به اعزام ناو گروه «Tonnerre» به سمت سواحل شرق مدیترانه کرد. این کشتی با وزن عملیاتی ۲۱ هزار تن و طول ۱۹۹ متر، قادر به حمل هفتاد وسیله نقلیه شامل انواع تانک لکلراک، ۱۶ بالگرد و ۹۰۰ نیروی نظامی است. پیش از این پاریس اعلام کرد که در روند جنگ رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه اقدام به ارائه کمک‌های اطلاعاتی به تل‌آویو کرده است. برلین نیز ضمن ارائه کمک‌های اطلاعاتی به رژیم صهیونیستی، از تحویل مجدد دو پهپاد آموزشی «هرون تی‌پی» به تل‌آویو خبر داد. این پهپادها برای آموزش نیروهای نظامی آلمان به برلین اجاره داده شده بود.

ایجاد موازنه در برابر اقدامات محور مقاومت

شاید یکی از پرتکرارترین ادعا در میان مقامات و رسانه‌های غربی، متهم کردن ایران و محور مقاومت به آموزش، حمایت مالی و تسلیح گروه حماس در باریکه غزه است. صهیونیست‌ها در ساعات ابتدایی عملیات طوفان الاقصی با منتسب کردن آن به ایران سعی داشتند تا ضمن فرار از مسئولیت و پاسخگویی در برابر شکست نظامی- اطلاعاتی از حماس، تهران را به عنوان متهم شماره یک معرفی کنند. هم‌صدایی صدراعظم آلمان و رئیس‌جمهور فرانسه با «آی پک» لابی رژیم صهیونیستی در آمریکا نشان دهنده پررنگ بودن این سناریو در ساعات ابتدایی حمله «هفتم اکتبر» است. با این حال رد این ادعای جعلی صهیونیست‌ها از سوی مقامات آمریکایی در ساعات ابتدایی واقعه «هفتم اکتبر» نشان دهنده عدم تمایل دولت بایدن برای آغاز ماجراجویی نظامی جدید در منطقه غرب آسیا است.

با وجود عدم تمایل سنتکام برای گسترش دامنه جنگ در منطقه غرب آسیا اما آمریکا و تروئیکای اروپایی با استقرار تجهیزات نظامی‌شان در منطقه شرق مدیترانه و خلیج فارس قصد دارند تا سیگنالی بازدارنده برای عدم ورود حزب الله به جریان نبرد ارسال کنند. واشنگتن از طریق کانال‌های میانجی (فرانسه، قطر و امارات) اقدام به ارسال این پیام به محور مقاومت کرده است که با گشوده شدن جبهه جدید از سوی حزب الله و انصارالله، آمریکا چاره‌ای جز ورود به عرصه نبرد پیدا نخواهد کرد. در سوی مقابل، گروه‌های مقاومت نیز با هدف قرار دادن پایگاه‌ها و منافع آمریکا در عراق و سوریه ضمن نشان دادن آمادگی خود در عرصه میدانی، نسبت به آغاز هرگونه ماجراجویی مجدد غربی‌ها در خاورمیانه و عبور رژیم صهیونیستی از «خطوط قرمز» هشدار دادند.

بهره سخن

کشته شدن هزاران کودک فلسطینی تنها در ۲۳ روز و سکوت رهبران غربی در قبال این جنایت، بار دیگر سیاست‌های دوگانه کشورهای (ظاهراً) حامی حقوق بشر را نشان می‌دهد. هنگامی که کوچک‌ترین حادثه داخلی در یکی از کشورهای تجدید نظرطلب نظام بین‌الملل اتفاق می‌افتد؛ نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های جریان اصلی شدیدترین انتقادات را در قبال دولت‌های محلی بیان کرده و خواستار محاکمه رهبران سیاسی می‌شوند! نکته طنزآمیز سیاست اروپا و آمریکا در قبال مساله حقوق بشر سکوت آنها در قبال محاصره کامل نوار غزه و عدم اجازه صهیونیست‌ها برای عبور کمک‌های بشردوستانه از گذرگاه رفح است. البته حمایت غربی‌ها از تل‌آویو تنها به دادن مجوز برای قتل‌عام مردم عادی ختم نمی‌شود؛ بلکه آنها با ارسال کمک‌های نظامی- مالی و ارائه کمک‌های اطلاعاتی به صورت مستقیم در جنایات صهیونیست‌ها مشارکت می‌کنند.