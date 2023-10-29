تعاونی های دانش آموزی فعال می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تفاهم‌نامه همکاری بین وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش‌وپرورش امضا شد. وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر حمایت از تقویت اقتصاد تعاونی در مدارس سراسر کشور گفت: تعاونی‌های فرهنگیان و دانش‌آموزی را فعال می‌کنیم.

رضا مرادصحرایی با اعلام این خبر که در سال تحصیلی جدید به تعداد دانش‌آموزان مهارتی ۱۰۰ هزار نفر اضافه شده است، گفت: این یعنی کاهش تعداد بیکاران در آینده؛ البته توسعه هنرستان‌ها و مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای در دستور کار است.‬

وی خاطرنشان کرد: تعاونی‌های فرهنگیان را فعال می‌کنیم و در همین راستا نیز به دنبال یک سازمان رفاهی برای معلمان خواهیم بود. همچنین فعال‌شدن تعاونی‌های دانش‌آموزی نیز توسط معاونت پرورشی دنبال می‌شود.‬

‫وزیر آموزش‌وپرورش در پایان تصریح کرد: یک رکن اقتصاد ما تعاونی است که اگر این موضوع در مدرسه شروع شود، همانند یک درخت تنومند رشد خواهد کرد.