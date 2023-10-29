فرصت خدمت به مردم را غیمت بشماریم/وحدت کلمه برای رفع مشکلات جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح یکشنبه در دیدار با امام جمعه، فرماندار و فرمانده سپاه شهرستان سرایان اظهار کرد: از گذشته‌های دور با مردم سرایان، آیسک و سه قلعه آشنا بودم و در خراسان بزرگ بسیار نام آشنا هستند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه از همان گذشته مردم جنوب خراسان جنوبی به فرهنگ و دین داری شهر بوده‌اند، بیان کرد: در منطقه جنوب خراسان باز مردم منطقه سرایان در اخلاص و فرهنگ ویژه‌تر است.

عبادی با اشاره به اینکه شهرستان سرایان از نظر عفاف و حجاب و تعهدات دینی جایگاه مخصوصی دارد، یادآور شد: مسئولان این شهرستان نیز برای حل مشکلات این مردم وحدت کلمه داشته و در واقع هم نوا هستند که نکته بسیار برجسته ای است.

وی بیان کرد: هیچ عملی بالاتر از خدمت به بندگان شایسته خداوند وجود ندارد و گزارش‌های مسئولان شهرستان سرایان نیز بر این نکته تأکید دارند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه فرصت خدمت به سرعت می‌گذرد، اظهار کرد: باید از لحظه لحظه مسئولیت برای خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان استفاده کرد چرا که بعد از اتمام دوران مسئولیت حسرت می‌خوریم چرا برای مردم بیش از این کار نکردیم.

عبادی ادامه داد: از آیت الله فاضل لنکرانی نقل شده که به یکی از مسئولان گفتند که بعد از فرایض انواع مستحبات و نوافل و…را انجام نده ولی هر چه توان داری برای مشکلات مردم بگذار و اگر فردای قیامت از شما چرایی آن را پرسیدند بگویید فاضل گفته است.