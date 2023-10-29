۶.۸ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آذربایجان غربی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد احمدی در این زمینه با اشاره به اجرای طرح کنترل نوار مرزی در استان گفت: مرزبانان استان در یک عملیات توانستند کالاهای قاچاق به ارزش ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال کشف و پنج نفر را در این خصوص دستگیر کنند.

وی افزود: در قالب این عملیات، مرزبانان به چند خودروی عبوری در پایانه مرزی مشکوک شده و آنها را مورد بازرسی قرار دادند.

سردار احمدی اضافه کرد: در بازرسی از این خودروها، یک هزار و ۲۶۰ عدد محلول تزریقی، بیش از ۲ هزار قرص، ۲ هزار و ۶۲۰ لیتر سوخت، یک هزار و۵۰۰ قوطی تن ماهی، ۱۰۰ عدد تور ماهیگیری و ۳۰ متر تور کششی، ۱۱۰ کیلوگرم شکر، ۶۹ کیلوگرم چای، ۸۵ کیلوگرم برنج، ۳۲ کیلوگرم قند، ۱۳ کیلوگرم روغن مایع و ۱۳ هزار نخ سیگار قاچاق کشف و ضبط شد.

فرمانده مرزبانی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، ادامه داد: در این زمینه، پنج متهم دستگیر و ۶ دستگاه خودرو نیز توقیف و تحویل مراجع قضائی شد.

سردار احمدی تاکید کرد: قاچاقچیان و متجاوزان بدانند که مرزنشینان و مرزبانان مقتدرانه با هرگونه تخلف و بی نظمی در مرز مقابله و برخورد می‌کنند.