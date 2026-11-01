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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

کشف محموله ۷هزار میلیاردی کالای قاچاق در آب‌های هرمزگان

کشف محموله ۷هزار میلیاردی کالای قاچاق در آب‌های هرمزگان

بندرعباس - فرمانده مرزبانی استان هرمزگان از کشف محموله بزرگ کالای قاچاق به ارزش ۷ هزار میلیارد ریال و دستگیری ۲ متهم در جریان بازرسی از یک فروند شناور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهزاد ابراهیمی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس حین گشت‌زنی و کنترل شناورهای مستقر در اسکله به یک فروند شناور مشکوک شده و آن را مورد بازرسی قرار دادند.

وی افزود: در بازرسی از این شناور انواع کالای قاچاق شامل ۱۱۵ دستگاه کولر ۹۹ دستگاه سرخ‌کن ۶۵ هزار و ۳۰۰ متر پارچه ۲ هزار و ۶۰۰ عدد ابزارآلات ۶۰۲ حلقه لاستیک خودرو ۶ هزار و ۳۲۰ تکه ظروف آشپزخانه یک‌هزار و ۷۰۱ قلم لوازم خرازی ۱۳۷ حلقه رینگ خودرو یک‌هزار و ۳۱ قطعه تجهیزات الکترومغناطیسی ۴۰۱ دستگاه آب سردکن و ۲۶ دستگاه آب میوه گیری کشف و ضبط شد.

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان با اشاره به دستگیری ۲ متهم در این رابطه، بیان کرد: کالاهای مکشوفه به صورت غیرقانونی بارگیری و وارد کشور شده بود که با هوشیاری مرزبانان شناسایی و کشف شد و برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.

سردار ابراهیمی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع مرزبانان با قاچاق کالا، تصریح کرد: مرزبانان اجازه ورود کالاهای قاچاق به کشور را نخواهند داد.

وی ارزش ریالی کالاهای کشف شده را بنا بر برآورد کارشناسان ۷ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

کد مطلب 6996482

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