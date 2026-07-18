تکمیل ۱۵۰ خانه در سایت ۴۸ هکتاری مسکن دامغان

محمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت سایت ۴۸ هکتاری نهضت ملی مسکن دامغان بیان کرد: یک هزار و ۲۵ واحد در این سایت پروانه ساختمانی اخذ کرده اند.

وی با بیان اینکه تعداد خانه های تکمیل شده در این سایت ۱۵۰ باب است، افزود: مابقی خانه ها در دست ساخت قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان ادامه داد: یک هزار و ۷۴ مورد واگذاری زمین نهضت ملی مسکن به متقاضیان در سایت مذکور در شهرستان دامغان صورت گرفته است.

حسینی طباطبایی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی آماده سازی سایت ۵۰ درصد است، بیان کرد: پیشرفت خدمات زیربنایی مانند تکمیل و اجرای شبکه های اصلی ۷۰ درصد برآورد می شود.

وی با بیان اینکه در این سایت ۱۲۸ واحد جوانی جمعیت نیز به متقاضیان واگذار شده است، افزود: تعداد واحد در دست ساخت به صورت خود ساز در این سایت ۹۲۰ واحد است که خوشبختانه ساخت خانه ها روند خوبی را طی می کند.