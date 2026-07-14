۷۰ درصد مشمولان طرح جوانی جمعیت در سمنان صاحب زمین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی طباطبایی صبح سهشنبه در نشست بررسی اجرای طرح جوانی جمعیت و شناسایی ظرفیتهای تأمین زمین در محل اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان، با اشاره به روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار کرد: بیشترین تقاضای دریافت زمین در استان مربوط به شهرهای سمنان و دامغان است و تاکنون ۷۰ درصد متقاضیان دارای تأیید نهایی، اراضی خود را تحویل گرفتهاند.
وی افزود: هماکنون در شهرهای سمنان، دامغان و گرمسار در حال بررسی و تأمین اراضی مورد نیاز مشمولان هستیم تا بر اساس برنامهریزی انجامشده، تا پایان تابستان سال ۱۴۰۵ تمامی مشمولان شهر سمنان که ثبتنام آنان در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به تأیید نهایی رسیده، ساماندهی شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با بیان اینکه تأمین زمین برای مشمولان در سایر شهرهای استان نیز در دستور کار قرار دارد، یادآور شد: ظرفیتهای موجود در شهرهای دامغان و گرمسار در حال بررسی است تا با شناسایی اراضی مناسب، زمینه واگذاری زمین به واجدان شرایط فراهم شود.
حسینی طباطبایی همچنین به اجرای طرح مسکن استیجاری «آشیان» اشاره کرد و توضیح داد: این ادارهکل در مرحله شناسایی و جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی برای اجرای این طرح قرار دارد تا در سالهای آینده امکان تأمین مسکن استیجاری برای زوجهای جوان فراهم شود.
وی تصریح کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ادارهکل راه و شهرسازی استان سمنان موظف است زمین مورد نیاز برای احداث ۵۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح استیجاری «آشیان» را تأمین کند.
به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان، مشاور مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری سمنان و همچنین مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان نیز حضور داشتند.
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