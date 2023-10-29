موافقت با امهال ۸۰ درصد از تسهیلات بانکی ۴۸ طرح کشاورزی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز یکشنبه در حاشیه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اظهار داشت: مشکلات فعالان حوزه کشاورزی استان در این کارگروه احصا و با درک صحیحی از موانع، رسیدگی می‌کنیم.

وی افزود: بر این باور هستیم که بخش خصوصی به‌عنوان محرک چرخ‌های اقتصاد، بار سنگینی را بر دوش دارد و برای رشد تولید با تمام توان در میدان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: باید با دیدگاه ویژه و مثبتی همواره در کنار بخش خصوصی باشیم تا موانع را از سر راه برداریم و بستر فعالیت و پویایی بیشتر تولیدکنندگان و بهره‌برداران را فراهم کنیم.

شاهرخی، تصریح کرد: در این جلسه ستاد تسهیل، ۴۸ طرح مربوط به حوزه بخش کشاورزی مطرح شد.

وی ادامه داد: تمامی طرح‌ها بر اساس نظر کمیته کارشناسی از قبل تهیه و در ستاد تسهیل و رفع موانع مورد تصویب قرار گرفتند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: اکثر متقاضیان مطرح شده در این جلسه؛ مشمول این طرح می‌شوند که با پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات سهم بانکی، بانک عامل ۸۰ درصد مابقی تسهیلات را امهال می‌کند.

شاهرخی، عنوان کرد: با این روند و مصوبه خوشبختانه مشکلات بانکی، مالی و نقدینگی این ۴۸ واحد رفع می‌شود.