لیگ والیبال مردان، زنده از آنتن

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، لیگ برتر والیبال ایران یا لیگ حرفه‌ای والیبال، بالاترین سطح مسابقات والیبال در سطح کشور است که سبقه تاریخی دارد. این لیگ میان تیم‌های کشور زیر نظر فدراسیون والیبال ایران برگزار می‌شود. سبقه و تاریخچه برگزاری مسابقات لیگ باشگاهی والیبال ایران، به قبل از انقلاب اسلامی و سال ۱۳۵۴ برمی‌گردد. رقابت‌هایی در ابتدا با عنوان جام پاسارگاد و به مدت سه سال تا پایان سال ۱۳۵۷ برگزار شد. شاید جالب باشد بدانید اولین تیمی که موفق به قهرمانی در لیگ والیبال ایران شد، باشگاه دخانیات تهران بود. پس از نزدیک به دو سال وقفه، لیگ والیبال ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۷ به شکل کنونی همراه با ۱۱ تیم آغاز شد و تیم قهرمان مجوز راهیابی به لیگ قهرمانان والیبال آسیا را کسب می‌کرد.

تیم‌های موفق و ادوار قهرمانی

موفق‌ترین تیم‌ها در لیگ حرفه‌ای والیبال ایران در طول ادوار گذشته به ترتیب تیم پیکان تهران با ۱۲ قهرمانی، صنام با ۴ عنوان قهرمانی، بانک سرمایه با ۳ قهرمانی و تیم‌های استقلال تهران، فجر سپاه تهران، شهرداری ورامین، کاله مازندران و بنیاد شهید تهران هر کدام با ۲ قهرمانی، موفق‌ترین تیم‌های ادوارهای سوپر لیگ والیبال ایران هستند و همان‌طور پیش‌تر گفتیم، مجوز حضور در مسابقات آسیایی را کسب می‌کردند.

در کنار مسابقات لیگ حرفه‌ای والیبال، مسابقات حذفی باشگاه‌های ایران نیز در کنار لیگ برگزار می‌شد که سبقه این رقابت‌ها هم به سال ۱۳۵۶ و قبل از انقلاب اسلامی برمی‌گردد که مسابقات با عنوان "جام ستاره‌ها" برگزار ‌می‌شد. در اولین دوره برگزرای مسابقات حذفی والیبال ایران، تیم والیبال تاج موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. در سال ۱۳۶۸ اولین دوره جام حذفی باشگاه‌های والیبال ایران برگزار شد و تیم تاج که حالا با اسم استقلال تهران حضور پیدا می‌کرد، موفق شد مجدداً قهرمان جام حذفی والیبال ایران شود.

دوران افول والیبال ایران

اگر خاطرتان باشد والیبال ایران برای سالیان سال وضعیت چندان خوبی نداشت و روزهای خوبی را پشت سر نمی‌گذاشت. تا جایی که حتی پیروزی و غلبه بر تیم‌های نه چندان مطرح آسیایی برای ما تبدیل به آرزویی دیرین شده بود. درواقع مسابقات والیبال به نقطه‌ای رسیده بود که به صورت استانی برگزار می‌شد و در اکثر مواقع تیم استان تهران قهرمانی را از آن خود می‌کرد که البته این قهرمانی‌ها بیشتر ناشی از نبود امکانات و کشف استعداد در استان‌های دیگر ایران بود.

اما در اواخر سال ۱۳۶۸ ساختار و بدنه والیبال ایران دچار تغییر و تحولات عظیم و اساسی گردید و نهایتاً منجر به ایجاد لیگ برتر والیبال ایران شد و سطح مسابقات و رقابت‌های والیبال باشگاهی در ایران وارد فاز جدیدی شد. این مسابقات ابتدا با شرکت ۱۰ تیم با عنوان جام فجر شروع شد و تا سال ۱۳۷۷ نیز با همین نام برگزار می‌شد اما مشکل اساسی در برگزرای این رقابت‌ها، کم و زیاد شدن بی‌دلیل و بدون توجیح تعداد تیم‌ها در هر دوره برگزاری بود.

تولدی دیگر برای والیبال ایران

در نهایت و در سال ۱۳۸۳ بالاخره لیگ والیبال ایران سر و سامان بهتری گرفت و قرار شد تا با حضور ١٨ تیم برگزار شود و این مسابقات به مدت پنج سال به همین منوال ادامه یافت.

در سال ۱۳۸۸ مسابقات به ۱۶ تیم کاهش پیدا کرد و با عنوان جام وحدت برگزار شد و در سال ۱۳۸۹ لیگ والیبال ما حرفه‌ای شد و این‌بار با حضور ۱۲ تیم تا پایان سال ۱۳۹۲ ادامه یافت. سال ۱۳۹۳ تصمبم جدید و ابتکار خاصی برای مسابقات حرفه‌ای والیبال اتفاق افتاد و بنا شد تا لیگ با ۱۴ تیم و در دو گروه هفت تیمی برگزار شود که البته عمر این روش تنها یکسال بود! در نهایت از سال ١٣٩۴ لیگ برتر والیبال با ١۴ تیم در یک گروه برگزار می‌شود. فدراسیون والیبال اولین فدراسیونی بود که مسابقات باشگاهی خودش را تحت عنوان «لیگ برتر» برگزار کرد و بعد از برگزاری رقابت‌ها به این شیوه بود که در دیگر فدراسیون‌ها هم فراگیر شد.

دوران اوج والیبال ایران

در حال حاضر و طی چند سال گذشته، والیبال ایران با برنامه‌ریزی دقیق، کشف استعداد درست و استفاده از ظرفیت‌های کشور موفق به کسب افتخارات بزرگ در سطح اول دنیا شده! نحوه مدیریت افراد دلسوز در والیبال به همگان ثابت کرد تیمی که روزی افتخارش گرفتن ست از تیم‌های درجه دو و سه آسیایی بود، حالا برای تیم‌های برتر دنیا شاخ و شونه می‌کشد. لازم است یادی کنیم از مرحوم محمدرضا یزدانی خرم که در کنار راه‌اندازی لیگ، با استعدادیابی در شهرها و روستاها و معرفی این افراد به باشگاه‌ها بنای والیبال را محکم و استوار قرار داد و نتیجه‌ی آن شد بزرگی والیبال ایران در جهان.

تمامی این اتفاقات در گذر زمان کاری کرد که لیگ برتر والیبال ایران طرفداران و تماشاگران زیادی پیدا کند که به صورت افراطی این لیگ را دنبال کنند. سال گذشته لیگ والیبال بیش از پیش جذاب دنبال شد و تیم مقاومت شهداب یزد موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر والیبال شد.

تماشای زنده مسابقات والیبال

پلتفرم آنتن با هدف پوشش حداکثری در زمینه پخش زنده و مستقیم مسابقات ورزشی کشور عزیزمان ایران، به صورت اختصاصی اقدام به پخش مسابقات لیگ برتر و حرفه‌ای والیبال مردان کرده است که شما همراهان و طرفداران همیشگی ورزش می‌توانید با مراجعه به وب‌سایت یا اپلیکیشن آنتن تمامی مسابقات را به طور زنده تماشا کنید و لذت ببرید.

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