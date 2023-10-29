ایران و چین در نظم نوین جهانی از کشورهای مؤثر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست کمیته مشترک فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین با حضور حجت الاسلام محمدمهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حسین روزبه معاون توسعه روابط فرهنگی بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، محمد حسن تقی زاده مدیر کل امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان، معاون وزیر فرهنگ و گردشگری چین همراه با هیأت همراه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کشورمان پیش از ظهر امروز یکشنبه ۷ آبان در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

در این جلسه تفاهم نامه مبادلات فرهنگی میان دو کشور به امضا رسید.

در ابتدای این نشست معاون فرهنگ چین گفت: برای برگزاری این جلسه امروز خیلی زحمت کشیده است که تشکر می‌کنم. در راستای تعمیق و گسترش روابط فرهنگی، هنری و آموزشی دو کشور با هم همکاری خوبی خواهیم داشت. طرفین امید داریم با استفاده از این کمیته مشترک مخصوصاً به منظور تعمیق برنامه‌ها یکسری پروژه‌ها را اجرایی کنند تا بر این اساس بتوانیم این روابط فرهنگی را پیش ببریم.

در ادامه این نشست حجت الاسلام ایمانی پور گفت: در نظم نوین جهانی ایران و چین از کشورهای مؤثر هستند و می‌توانند ایفای نقش بهتری داشته باشند. امید است مبادله فرهنگی ایران و چین برای دوره سه ساله راه گشای بیشتر برای اجرای برنامه‌های بهتر باشد.

وی افزود: تشکیل کمیته مشترک فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در کنار کمیسون اقتصادی و سیاسی حاکی از اهمیت روابط این دو کشور است و امیدواریم بتوانیم همکاری بیشتری داشته باشیم؛ ما از ظرفیت همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی خوبی برخوردار هستیم.

تقی زاده یکی دیگر از سخنرانان این نشست گفت: کسب مقام قهرمانی در مسابقات پارا آسیایی را به مردم چین و همچنین کسب مقام نایب قهرمانی ورزشکاران کشورمان برای اولین بار در طول تاریخ در بازی‌های پارا آسیایی را به مردم کشورمان تبریک می گویم. از دولت و ملت جمهوری خلق چین بابت برگزاری موفقیت آمیز مسابقات آسیایی و پارا آسیایی در چین نیز تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به تفاهم نامه منعقده بین دو کشور که در خلال سفر ریاست جمهور کشورمان به چین انجام شد و دیدار وزیر ورزش و جوانان کشورمان با همتای چینی در هانگژو ادامه داد: ساخت ورزشگاه در تهران توسط طرف چینی یکی از مباحثی بود که در دیدار دو وزیر مورد توافق قرار گرفت و در همین راستا شرکت مشاور IPPR از چین هم اکنون در تهران حضور دارد و در حال انجام مطالعات اولیه است.

مدیر کل امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان افزود: طرف چینی زمینه تشکیل هر چه سریع‌تر کمیته کاری مشترک در خصوص ساخت مجموعه ورزشی را فراهم سازد. اعضای کمیته کاری مشترک طرف ایرانی مشخص شده اند و منتظر مشخص شدن اعضای کمیته طرف چینی هستیم و همچنین آماده ایم تا از هیأت چینی در تهران میزبانی کنیم یا اینکه در صورت تمایل طرف چینی اولین جلسه کمیته تخصصی کاری را در پکن برگزار کنیم. امیدوارم بتوانیم با ارتباط هر چه بیشتر دوطرف در راستای توسعه دیپلماسی ورزش و جوانان قدم‌های مؤثری بر داریم.

در ادامه نشست مذکور طرف چینی نیز ضمن تبریک بابت نتایج شگفت انگیز ورزشکاران ایرانی در مسابقات پارا آسیایی به مسئولین ورزش جمهوری اسلامی ایران، قول داد مباحث مطروحه در نشست را به سازمان کل ورزش چین همچنین وزارت بازرگانی چین منعکس کند.

در پایان دومین نشست کمیته مشترک فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین حسین روزبه صورتجلسه این نشست مشترک را قرائت کرد.

متن این صورتجلسه به شرح زیر است؛

وزارت فرهنگ و گردشگری جمهوری خلق چین و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جمهوری اسلامی ایران در اجرای تفاهم نامه‌ای که در سال ۱۳۹۰ برای تشکیل کمیته مستعد فرهنگی دو کشور امضا نمودند، دومین جلسه این کمیته امروز یکشنبه ۷ آبان در تهران و در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با سخنان حسین روزبه معاون توسعه روابط فرهنگی بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و معاون وزیر فرهنگ و گردشگری خلق چین برگزار شد.

مقرر شد با حمایت از اجرای تمدن جهانی با در نظر داشت احترام به فرهنگ و مقدسات ملت‌ها با مراودات و تعاملات فرهنگی حس همزیستی ملت‌ها تقویت شود. هر دوطرف شرایط ادراک سازی این تفاهم نامه را فراهم خواهند نمود. در بخش‌های مختلف فرهنگی هر دو کشور از جمله گردشگری، صدا و سیما، سینما، نمایشگاه‌های کتاب و صنایع دستی مبادله فرهنگی انجام شود.

در این نشست نماینده‌های فرهنگی دو کشور در مورد برنامه‌های پیشنهادی خود نیز به تبادل نظر پرداختند.