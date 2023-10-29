پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به ۶۳ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد دادستان کل کشور گزارشی از دستاوردها و اقدامات این وزارتخانه در دولت سیزدهم ارائه کرد.

وی با ارائه گزارش جامعی از روند توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقدامات انجام شده در این حوزه، افزود: این شبکه تاکنون ۶۳ درصد پیشرفت داشته است.

وزیر ارتباطات پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها را یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات این وزارتخانه در دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: با تکمیل این پروژه یک شبکه پرسرعت و با کیفیت برای ارائه خدمات متنوع به مردم ایجاد می‌شود و تاکنون نیز ۴ میلیون خانوار تحت پوشش این شبکه قرار گرفته‌اند و تا پایان دولت تمام شهرهای کشور تحت پوشش قرار می‌گیرند.

وی توسعه و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی را یکی دیگر از اقدامات این دوره وزارت ارتباطات اعلام کرد و افزود: با محدودیت پیام‌رسان‌های خارجی در کشور، زیرساخت پیام‌رسان‌های داخلی تقویت شد و با حمایت از آنان این پیام‌رسان‌ها هم اکنون به بیش از ۴۰ میلیون نفر کاربر ماهانه سرویس ارائه می‌کنند.

زارع پور به احراز هویت ۲۶ میلیون نفر ایرانی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای این دولت اشاره کرد و گفت: ۸ میلیون نفر به صورت متوسط روزانه از این پنجره استفاده می‌کنند.

دادستان کل کشور نیز در این دیدار ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در وزارت ارتباطات برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، گفت: توسعه پیام‌رسان‌های داخلی باعث ایجاد آرامش روانی در جوانان و خانواده‌ها و پیشگیری از بسیاری از جرایم شده است.

موحدی آزاد، تربیت نیروی انسانی را یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: در این وزارتخانه نیز نیروهایی متعهد و متخصص مدیریت وزارتخانه را به دست گرفته‌اند و به مردم خدمت ارائه می‌کنند.

وی درباره اجبار برخی از مدارس و دستگاه‌های عمومی و دولتی برای استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی نیز افزود: با توجه به مصوبه ممنوعیت استفاده از پیامرسان های خارجی در دستگاه‌های دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها، این موارد باید بررسی و مورد پیگیری قرار گیرند.