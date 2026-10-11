هوای اصفهان قابل قبول است؛ شاخص ۵ ایستگاه بر مدار قرمز و نارنجی

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های هشت ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت ۱۰ صبح یکشنبه نوزدهم مهرماه با میانگین ۸۷ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان با عدد ۸۶، احمدآباد ۷۷، استانداری ۸۹، انقلاب ۹۷، پارک زمزم ۶۳، خیابان پروین اعتصامی ۹۰، دانشگاه صنعتی ۸۳، علوم‌پزشکی ۷۹، رودکی ۹۰، زینبیه ۶۱، سپاهان‌شهر و کردآباد ۸۱، فرشادی ۷۴، فیض ۸۵، کاوه ۷۵، میرزا طاهر ۹۵ و ولدان ۹۶ AQI قابل قبول و در محور شرق اصفهان (قهاب) ۱۵۳ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد را نشان می‌دهد.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه ملک شهر با عدد ۱۱۹، بزرگراه خرازی ۱۰۵، رهنان ۱۰۲ و شهرک منتظری ۱۰۶ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.