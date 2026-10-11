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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

جشنواره ملی زعفران در خراسان رضوی برگزار می‌شود

جشنواره ملی زعفران در خراسان رضوی برگزار می‌شود

مشهد- استاندار خراسان رضوی گفت: جشنواره ملی زعفران با هدف تقویت جایگاه آن در بازارهای بین‌المللی در خراسان رضوی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سومین جشنواره ملی زعفران از چهارم تا هفتم آبان‌ماه در خراسان رضوی برگزار می‌شود. هدف، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولید، فرآوری و صادرات این محصول راهبردی است.

استاندار خراسان رضوی بیان گرد: خراسان رضوی قطب زعفران کشور است. تلاش می‌کنیم از ظرفیت این محصول راهبردی به بهترین شکل استفاده شود. همه ارکان استان برای برگزاری رویدادی درخور بسیج شده‌اند.

وی گفت: باید از همه ظرفیت‌ها برای حمایت از تولیدکنندگان، توسعه صادرات و ارتقای کیفیت زعفران استفاده کنیم. شناسنامه‌دار شدن تولید و کد QR برای صادرات الزامی است.

کد مطلب 6974222

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