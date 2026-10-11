به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سومین جشنواره ملی زعفران از چهارم تا هفتم آبان‌ماه در خراسان رضوی برگزار می‌شود. هدف، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولید، فرآوری و صادرات این محصول راهبردی است.

استاندار خراسان رضوی بیان گرد: خراسان رضوی قطب زعفران کشور است. تلاش می‌کنیم از ظرفیت این محصول راهبردی به بهترین شکل استفاده شود. همه ارکان استان برای برگزاری رویدادی درخور بسیج شده‌اند.

وی گفت: باید از همه ظرفیت‌ها برای حمایت از تولیدکنندگان، توسعه صادرات و ارتقای کیفیت زعفران استفاده کنیم. شناسنامه‌دار شدن تولید و کد QR برای صادرات الزامی است.