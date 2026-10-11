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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

مهریز با تولید سالانه ۲۷ هزار تن تخم‌مرغ رتبه نخست یزد را دارد

مهریز با تولید سالانه ۲۷ هزار تن تخم‌مرغ رتبه نخست یزد را دارد

یزد- مدیر جهاد کشاورزی مهریز از تولید سالانه ۲۷ هزار تن تخم‌مرغ در این شهرستان خبر داد و گفت: مهریز با فعالیت ۶ واحد مرغ تخم‌گذار، رتبه نخست تولید این محصول را در استان یزد دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم زارع خورمیزی به مناسبت روز جهانی تخم‌مرغ اظهار کرد: تخم‌مرغ یکی از منابع ارزشمند پروتئین باکیفیت است که به دلیل برخورداری از ویتامین‌ها و مواد معدنی ضروری، نقش مهمی در تأمین نیازهای تغذیه‌ای خانوارها دارد.

وی با تبریک روز جهانی تخم‌مرغ به تولیدکنندگان و فعالان صنعت طیور افزود: تلاش بهره‌برداران این صنعت در تأمین نیازهای غذایی جامعه ارزشمند است و حمایت از تولیدکنندگان، ارتقای کیفیت محصولات و تقویت زیرساخت‌های تولید، از عوامل مؤثر در پایداری امنیت غذایی به شمار می‌رود.

زارع خورمیزی با تأکید بر ضرورت حفظ ظرفیت‌های تولیدی شهرستان تصریح کرد: تولید سالانه ۲۷ هزار تن تخم‌مرغ در ۶ واحد مرغ تخم‌گذار، جایگاه مهریز را به‌عنوان قطب تولید این محصول در استان یزد تثبیت کرده است.

کد مطلب 6974207

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