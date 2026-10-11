به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک این موفقیت به دانش‌آموزان، خانواده‌ها، معلمان و مجموعه عوامل اجرایی مدارس اظهار کرد:بوشهر با دستیابی به جایگاه هفتم کشور، یکی از موفقیت‌های شاخص سال‌های اخیر خود را در عرصه پژوهش، خلاقیت و نوآوری دانش‌آموزی رقم زد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان بوشهر افزود: کسب ۳۳ رتبه کشوری و قرار گرفتن در جایگاه هفتم کشور، حاصل تلاش هدفمند دانش‌آموزان، همراهی خانواده‌ها، نقش‌آفرینی معلمان و هم‌افزایی مجموعه عوامل ستادی و اجرایی آموزش‌وپرورش استان است.

وی با اشاره به مشارکت بیش از ۳۵ هزار دانش‌آموز بوشهری در این دوره از جشنواره افزود: این استقبال گسترده نشان می‌دهد که ظرفیت قابل‌توجهی برای پرورش استعدادها، تقویت روحیه پرسشگری و گسترش فرهنگ پژوهش و نوآوری در مدارس استان وجود دارد؛ ظرفیتی که با برنامه‌ریزی مستمر و فراهم کردن فرصت‌های برابر یادگیری می‌تواند به دستاوردهای ارزشمندتری منجر شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان بوشهر با اشاره به روند رو به رشد نتایج جشنواره نوجوان خوارزمی بیان کرد: تعداد محورهای رقابتی استان از چهار محور در دوره گذشته به شش محور تخصصی در دوره جاری افزایش یافته و شمار رتبه‌های کشوری نیز از ۱۴ رتبه به ۳۳ رتبه رسیده است؛ افزایشی که بیانگر گسترش زمینه‌های مشارکت و تقویت توانمندی دانش‌آموزان در عرصه‌های متنوع علمی و مهارتی است.

دانش‌فر ادامه داد: دانش‌آموزان استان در محور آزمایشگاهی برای پنجمین سال متوالی رتبه نخست کشور را حفظ کردند و در محور بازی‌های مهارتی نیز برای سومین سال پیاپی به رتبه نخست کشوری دست یافتند. همچنین در حوزه فناوری‌های نوین، نتایج محورهای برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی روندی رو به رشد داشته است.

وی کسب رتبه‌های اول تا سوم کشوری در محورهای زبان انگلیسی، ریاضیات و بازارچه را از دیگر دستاوردهای این دوره برشمرد و خاطرنشان کرد: موفقیت در این محورهای متنوع، نشان‌دهنده اهمیت توجه هم‌زمان به توانایی‌های علمی، مهارت‌های کاربردی، خلاقیت و قدرت حل مسئله در فرایند یادگیری دانش‌آموزان است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تداوم این مسیر تصریح کرد: هدف آموزش‌وپرورش صرفاً کسب رتبه و موفقیت در رقابت‌ها نیست؛ بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا هر دانش‌آموز فرصت کشف استعدادهای خود، تجربه آموختن، ایده‌پردازی و تبدیل ایده به راه‌حل را داشته باشد. جشنواره نوجوان خوارزمی نیز فرصتی ارزشمند برای شناسایی و پرورش این توانمندی‌هاست.

دانش‌فر در پایان با قدردانی از تلاش دانش‌آموزان، معلمان، مدیران مدارس، خانواده‌ها و عوامل اجرایی و پشتیبانی جشنواره تأکید کرد: دستیابی به جایگاه هفتم کشور، مسئولیت ما را برای حمایت بیشتر از استعدادهای نوجوانان دوچندان می‌کند. آموزش‌وپرورش استان با تکیه بر توان علمی فرهنگیان و ظرفیت خلاق دانش‌آموزان، مسیر توسعه فعالیت‌های پژوهشی و مهارت‌محور را با جدیت دنبال خواهد کرد تا بوشهر در عرصه علم، فناوری و نوآوری دانش‌آموزی جایگاهی شایسته‌تر به دست آورد.