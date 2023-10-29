روح بخشی به فعالیت معلولان هنرمند با جشنواره همام

به گزارش خبرنگار مهر؛ نشست خبری سومین جشنواره بین‌المللی همام ویژه توان‌یابان و جانبازان سرافراز هنرمند ظهر امروز امروز در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

محمدرضا مشهدی دبیر این جشنواره با بیان اینکه فراخوان این جشنواره برای ۱۴۰ کشور ارسال شده است، گفت: خوشبختانه معلولان و جانبازان فلسطینی هم در این مسابقات شرکت کردند اما متأسفانه پیش از آغاز این جشنواره متوجه شدیم بسیاری از این عزیزان دچار حادثه شده‌اند که از این بابت متأسفیم.

وی با بیان اینکه دغدغه‌های هنرمندان وسیع است؛ گفت: نگاه سند برنامه ششم و هفتم به معلولان نگاهی معیشتی و اقتصادی است. این وظیفه به عهده سمن‌ها است تا استعداد کسانی که شناسایی نشده‌اند را پرورش دهند.

مشهدی افزود: جشنواره همام در دوره‌هایی که برگزار شده و در این دوره این اعتقاد راسخ را داشته ایم که در پرورش استعدادهای معلولان سهم کوچک خود را ایفا کنیم.

مشهدی با بیان اینکه این جشنواره از یازدهم آبان برگزار خواهد شد؛ گفت: ما در این جشنواره میزبان همه علاقمندان خواهد بوده و هستیم. امسال در کنار هنرهای تجسمی و موسیقی؛ صنایع دستی و هنرهای سنتی موضوع فرشته‌ها هم به این جشنواره اضافه خواهد شد.

دبیر سومین جشنواره همام خاطر نشان کرد: این جشنواره موجب روح بخشی به معلولان شد و آنان متوجه شدند می‌توانند در رقابت با هنرمندان دیگر کشورها اقدام کنند و از ۱۱ کشور هم در این رویداد حضور خواهند یافت.