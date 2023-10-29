کشف کلاهبرداری ۱۵۰ میلیاردی جعل اسناد در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، رهام بخش حبیبی، اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر جعل اسناد و فروش یک ملک مسکونی در شیراز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان فارس قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های تکمیلی مشخص شد، افرادی با جعل سند ملک مسکونی شخصی به هویت معلوم که در خارج از کشور سکونت داشته و فوت کرده است، اقدام به جعل مدارک، درخواست صدور سند المثنی و سپس فروش ملک وی کرده اند.

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با بکارگیری روش‌های نوین و اقدامات شبانه روزی، در این خصوص ۴ کلاهبردار را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه آنها را دستگیر کردند.

حبیبی با بیان اینکه متهمان در مواجهه با اسناد و مدارک پلیس، به جرم خود اعتراف کردند، گفت: ارزش ملک مورد کلاهبرداری قرار گرفته، بنا به اعلام کارشناسان مربوطه، ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان فارس تصریح کرد: این افراد با تشکیل پرونده، از سوی مرجع قضائی روانه زندان شدند.