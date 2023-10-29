به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی شرکت؛ مجتبی حمیدیان در حاشیه برگزاری سمپوزیوم فولاد ۴۰۲ در هتل میراژ جزیره کیش با حضور در نشست هم‌اندیشی با مدیران عامل، هیئت مدیره و مدیران ارشد بانکی کل کشور، گفت: آغاز عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از ۶ پهنه معدنی جدید با ذخیره ۲۵۰ میلیون تن سنگ‌آهن از مهمترین دستاوردهای شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در ۲۰ ماه گذشته است که امیدواریم با تعامل با نظام بانکی ظرفیت مالی این معادن وارد اقتصاد کشور شود.

مدیرعامل شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران گفت: تا به حال در معدن D۱۹ حدود۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است که سهم شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران حدود ۲ هزار میلیارد تومان است و باید ۲ هزار میلیارد تومان دیگر هم، این شرکت سرمایه‌گذاری کند.

وی افزود: با انجام سرمایه‌گذاری ۸ هزار میلیارد تومانی در معدن D۱۹، می‌توانیم استخراج شمش و آهن‌اسفنجی آغاز کرده تا حدود ۱۶ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان به ظرفیت مالی اقتصاد کشور تزریق کنیم.

مدیرعامل شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران افزود: در معدن آنومالی ناریگان ۸ به سرمایه‌گذاری ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان نیاز داریم تا پس از استخراج و رسیدن به سنگ‌آهن با توجه به ذخیره کشف شده بتوانیم یک ظرفیت مالی ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزارمیلیارد تومانی را وارد اقتصاد کشور کنیم.

وی کارخانه آهن‌اسفنجی را از دیگر پروژه‌های مهم شرکت سنگ آهن مرکزی ایران معرفی کرد و گفت: در این پروژه در حال سرمایه‌گذاری ۱۲ همتی هستیم تا این کارخانه تا پایان دولت سیزدهم افتتاح شود.

به گفته وی، بهره‌برداری از کارخانه آهن‌اسفنجی میزان فروش سالانه شرکت را ۲ برابر خواهد کرد که یک دستاورد بزرگ محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران با تشکر از نظام بانکی کشور گفت: فعالان معدنی و فولادی روزهای سختی را به‌خصوص در سال گذشته پشت سر گذاشتند که عبور از این روزها بدون تعامل و همکاری با نظام بانکی کشور ممکن نبود.

حمیدیان ابراز امیدواری کرد که با تعامل گسترده و مثبت فعالان معدنی و فولادی با نظام بانکی علاوه بر افزایش چشمگیر ظرفیت مالی کشور، شاهد وقوع اتفاق‌های مثبت و سازنده در اقتصاد معادن و صنایع ایران اسلامی باشیم.