  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۳۴

عراقی‌های حامی غزه مانع ورود نفتکش‌های حامل نفت به اردن شدند

عراقی‌های حامی غزه مانع ورود نفتکش‌های حامل نفت به اردن شدند

عراقی‌های حامی مردم غزه در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ با حماس مانع صادرات نفت عراق با نفتکش‌های جاده‌پیما به اردن شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، صدها عراقی معترض به حمله‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه مانع از عبور نفتکش‌های جاده‌پیما به اردن و خواستار توقف صادرات محموله‌های نفت خام عراق به کشورهای حامی رژیم اشغالگر قدس شدند.

حدود ۸۰۰ نفر از حامیان نیروهای حشد الشعبی عراق برای ابراز همبستگی با مردم غزه و خواستار پایان دادن به آن روز جمعه (پنجم آبان‌ماه) در گذرگاه اصلی مرزی عراق با اردن تحصن کردند.

عراق روزانه حدود ۱۵ هزار بشکه نفت خام را با نفتکش‌های جاده‌پیما به اردن، یکی از معدود کشورهای عربی که دارای معاهده صلح و سابقه طولانی در روابط امنیتی نزدیک با رژیم اشغالگر قدس است، منتقل می‌کند.

کرار الزاملی یکی از این معترضان گفت: جلوگیری از عبور نفتکش‌های جاده‌پیما به معنای جلوگیری از صدور نفت عراق به کشورهای دارای روابط عادی با رژیم صهیونیستی است.

این گذرگاه در استان الانبار، نزدیک ترین نقطه دسترسی عراق به کرانه باختری است.

یک مقام عراقی که خواست نامش فاش نشود در این باره گفت که محاصره از صبح چهارشنبه هفته گذشته (سوم آبان‌ماه) آغاز شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه روزانه حداقل ۷۰ نفتکش جاده‌پیما حامل نفت خام تردد می‌کردند، افزود: معترضان مانع عبور مسافران یا دیگر کالاها نمی‌شوند.

نفت خام عراق روزانه به وسیله نفتکش‌های جاده‌پیما از پالایشگاه بایجی در شمال این کشور پس از طی مسافت ٧٥٠ کیلومتری به مرز اردن حمل و در آنجا پس از تخلیه با طی ٣٠٠ کیلومتر دیگر به پالایشگاه الزارکه در امان، پایتخت اردن منتقل می‌شود.

کد مطلب 5924880

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها