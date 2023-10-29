به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، صدها عراقی معترض به حمله‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه مانع از عبور نفتکش‌های جاده‌پیما به اردن و خواستار توقف صادرات محموله‌های نفت خام عراق به کشورهای حامی رژیم اشغالگر قدس شدند.

حدود ۸۰۰ نفر از حامیان نیروهای حشد الشعبی عراق برای ابراز همبستگی با مردم غزه و خواستار پایان دادن به آن روز جمعه (پنجم آبان‌ماه) در گذرگاه اصلی مرزی عراق با اردن تحصن کردند.

عراق روزانه حدود ۱۵ هزار بشکه نفت خام را با نفتکش‌های جاده‌پیما به اردن، یکی از معدود کشورهای عربی که دارای معاهده صلح و سابقه طولانی در روابط امنیتی نزدیک با رژیم اشغالگر قدس است، منتقل می‌کند.

کرار الزاملی یکی از این معترضان گفت: جلوگیری از عبور نفتکش‌های جاده‌پیما به معنای جلوگیری از صدور نفت عراق به کشورهای دارای روابط عادی با رژیم صهیونیستی است.

این گذرگاه در استان الانبار، نزدیک ترین نقطه دسترسی عراق به کرانه باختری است.

یک مقام عراقی که خواست نامش فاش نشود در این باره گفت که محاصره از صبح چهارشنبه هفته گذشته (سوم آبان‌ماه) آغاز شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه روزانه حداقل ۷۰ نفتکش جاده‌پیما حامل نفت خام تردد می‌کردند، افزود: معترضان مانع عبور مسافران یا دیگر کالاها نمی‌شوند.

نفت خام عراق روزانه به وسیله نفتکش‌های جاده‌پیما از پالایشگاه بایجی در شمال این کشور پس از طی مسافت ٧٥٠ کیلومتری به مرز اردن حمل و در آنجا پس از تخلیه با طی ٣٠٠ کیلومتر دیگر به پالایشگاه الزارکه در امان، پایتخت اردن منتقل می‌شود.