به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه النشره، انتشار کلیپ کوتاه معناداری از سوی دفتر رسانه‌ای منتسب به سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، امروز مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.

در این کلیپ کوتاه دبیرکل حزب الله لبنان دیده می‌شود که در حال حرکت به سوی بیرون از کادر دوربین است. دفتر رسانه‌ای منتسب به دبیرکل حزب الله این کلیپ چند ثانیه‌ای را به انضمام آیه ۵ سوره اسرا منتشر کرده است.



در این آیه شریفه آمده است: «إِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَیْکُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّیَارِ وَکَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا"»، «‌پس هنگامی که زمانِ وعده نخستین آن دو [برتری جویی] فرا رسد، برخی از بندگان خود را که سخت جنگجویند بر ضدِّ شما برمی‌انگیزیم تا [بر شما چیره شده و برای پیدا کردنتان] درون خانه‌هایتان را جستجو کنند [که هیچ‌کس را باقی نگذارند] و این وعده‌ای انجام شدنی است».

براین اساس، انتشار این ویدئو در شرایط کنونی پیامی هشدارگونه به صهیونیست‌ها در ارتباط با پیامدهای ادامه جنایات جنگی آنها علیه مردم بی گناه غزه محسوب می‌شود.