اعلام نتایج کمیسیون انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت؛ رضا البرزی با بیان اینکه جلسه کمیسیون نقل و انتقالات دانشجویان با حضور نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار و با انتقال دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر دارای بالاترین امتیاز موافقت شد، افزود: بررسی نقل و انتقال دانشجویان در مقاطع دکتری حرفه ای (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی)، کارشناسی ارشد، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و مقطع کاردانی صورت گرفت و بررسی نقل و انتقال دانشجویان جامعه هدف این اداره کل به اتمام رسید.

وی گفت: نتیجه موافقت با انتقال دانشجویان از طریق پیامک به آنان اطلاع رسانی شده و همزمان نامه موافقت از طریق سامانه به دانشگاه های مبدأ و مقصد ارسال شده است و این نامه در سامانه نقل و انتقال قابل مشاهده است.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت یادآور شد: با توجه به آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر، اولویت انتقال به ترتیب با دانشجویان فرزند شهید یا مفقود الاثر و جانبازان 70 درصد (دختر)، فرزند شهید یا مفقود الاثر و جانبازان 70 درصد (پسر)، همسر شهید یا مفقود الاثر، جانبازان 50 درصد و بالاتر و آزادگان، فرزندان (دختر) جانبازان 50 درصد و بالاتر و آزادگان، فرزندان (پسر) جانبازان 50 درصد و بالاتر و آزادگان، همسر جانبازان 50 درصد و بالاتر و آزادگان، جانبازان و فرزندان جانبازان 25 تا 49 درصد است.

وی افزود: طبق تبصره (1) آیین نامه انتقال، دانشجویان واجد الشرایط ورودی سال های قبل موضوع ماده (1)، در صورت عدم تکمیل ظرفیت به وسیله دانشجویان جدیدالورود به ترتیب اولویت ذکر شده مشمول این آیین نامه خواهند بود. همچنین طبق تبصره (2) این آیین نامه در صورتی که سهمیه انتقال بوسیله افراد واجد شرایط فوق تکمیل نشود، برای همسران و فرزندان جانبازان 25 تا 49 درصد استفاده خواهد شد. طبق تبصره (3) نیز مقاطع تخصصی (دکتری PhD و دستیاری تخصصی) مشمول این آیین نامه نخواهند بود.

البرزی گفت: بنابراین بر اساس این اولویت ها، انتقال فرزندان شهید و جانبازان 70 درصد در اولویت بیشتری قرار داشته و انتقال فرزندان جانبازان 25 تا 49 درصد در کمترین اولویت هستند و دانشجویان جدیدالورود در اولویت اول بوده و دانشجویان شاغل به تحصیل به ویژه برای انتقال به دانشگاه های بزرگ، نسبت به گروه های یاد شده دارای اولویت کمتری است.

وی بیان کرد: نامه موافقت نامه از طریق سامانه به دانشگاه های مبدأ و مقصد ارسال شده است و برای دانشجویانی که با انتقالی آنان موافقت شده است، نتیجه موافقت از طریق «پیامک» به دانشجو اطلاع رسانی می شود و لذا خواهشمند است از مراجعه و یا تماس با این اداره کل خودداری کنند.