تیراندازی در خیابان فلوریدا ۲ کشته و ۱۸ زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «لی برکاو»، رئیس پلیس تامپا روز یکشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در محل حادثه گفت که مأموران درست قبل از ساعت ۳ صبح به محل تیراندازی در تامپا در بلوک ۱۶۰۰ خیابان هفتم شرقی اعزام شدند.

برکاو گفت که دعوا در منطقه‌ای با چندین رستوران و کلوب روی داد و در آن زمان تعداد زیادی از اوباش آخر شب در آن منطقه بودند.

برکاو گفت: «این یک اغتشاش یا درگیری بین دو گروه بود. و در درگیری بین دو گروه، صدها انسان بی گناه هم درگیر شدند.»

وی جزئیاتی از جراحات وارده به قربانیان انتقال به بیمارستان‌های منطقه ارائه نکرد.

برکاو گفت که یکی از مظنونان خود را به پلیس تسلیم کرد و بازرسان بر این باورند که دست کم دو تیرانداز در این حادثه دخیل بوده اند.

وی گفت که پلیس همچنان در حال بررسی علت درگیری بین این دو گروه است.