وام ۳۵۰ میلیونی روستایی طی ۲ روز آینده ابلاغ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کلیات پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان توسط دولت به تصویب رسیده و همان‌طور که از سوی مقامات ارشد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عنوان می‌شود این وام هنوز به مرحله موافقت بانک‌ها و بانک مرکزی و جزئیات آن نرسیده است. این بار نیز موضوع افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی با وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به هیأت دولت ارسال شد و به نظر می‌رسد بر خلاف سری قبل که تسهیلات مسکن از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت با دردسر کمتری کلیات آن به تصویب رسیده است.

سقف وام ساخت مسکن روستایی به تعداد سالیانه ۲۰۰ هزار فقره در حال حاضر ۲۰۰ میلیون تومان است که از آبان سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران رسید. این مبلغ بخشی از هزینه‌های ساخت مسکن در روستاها و شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر را پوشش می‌دهد و آنطور که رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار کرد هزینه ساخت مسکن در روستا بالاتر از شهر است و در روزهای اخیر دولت با کلیات افزایش سقف این تسهیلات در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان برای ۳۵۰ هزار فقره موافقت کرده است.

اوایل شهریورماه مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی وام مسکن روستایی را به هیأت دولت ارائه شده و سخنگوی دولت نیز طی یک ماه اخیر از افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن روستایی تا ۳۵۰ میلیون تومان خبر داد؛ اما معمولاً پرداخت تسهیلات توسط بانک از زمان تصویب تا اجرا مقداری زمان‌بر خواهد بود و افزایش وام ساخت مسکن روستایی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان نیز طی ماه‌ها طولانی زمان برد.

دلیل عدم ابلاغ آئین‌نامه وام ۳۵۰ میلیونی وام مسکن روستایی چیست؟

شهباز حسن پور بیگلری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره لزوم ابلاغ هر چه سریع‌تر آئین نامه اعطای وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی گفت: یکی از کارهایی که در دو دهه گذشته انجام شده بحث بهسازی، بازسازی و مقاوم سازی روستاها بوده است. سال گذشته میزان تسهیلات ساخت مسکن روستایی به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت اما به دلیل تأخیر دولت در ابلاغ آئین نامه آن و تعلل بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات خیلی از روستاییان عملاً نتوانستند این وام را دریافت کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: خوشبختانه در دولت سیزدهم اقدامات خوبی برای تخصیص وام ساخت و ساز مسکن روستایی انجام شده است. امیدواریم این اقدامات هر چه زودتر منتج به نتیجه نهایی شود و مسائل و مشکلات هم حل شود.

حسن پور بیگلری با بیان اینکه روستا مرکز ثقل تولید و شهرها مرکز ثقل مصرف در کشور هستند افزود: به همین دلیل است که برای اعطای وام مسکن روستایی فقط نباید به تخصیص وام به این شکل نگاه شود. وقتی وام مسکن روستایی اعطا شود عملاً و در واقع کمکی به حوزه تولید کشور است و اقدامی برای کاهش هزینه‌ها مردم است. از دولت می‌خواهیم که پیش از آغاز فصل سرما آئین نامه اعطای وام ۳۵۰ میلیونی مسکن را ابلاغ کرده و به بانک‌ها دستور پرداخت بدهند. بنیاد مسکن در این راستا اقداماتی خوب انجام داده است و آئین نامه‌ای منظم تدوین شده است.

حسن پور بیگلری ادامه داد: در حال حاضر هم فصل ساخت و ساز در روستاها به دلیل نزدیک شدن به فصل سرما به پایان رسیده است ولی هر چقدر آئین نامه اعطای تسهیلات ۳۵۰ میلیونی مسکن به تعویق بیفتد، روستاییان دیگر نمی‌توانند اقدام به ساخت و ساز کنند. اعطای وام مسکن روستایی از وام مسکن شهری هم مهم‌تر است زیرا ساخت و ساز در روستاها باعث ماندگاری مردم می‌شود و باعث رونق اشتغال و اقتصاد هم می‌شود و این مسائل می‌تواند جلوی مهاجرت را از روستاها بگیرد.

خبر خوش وزیر راه و شهرسازی به روستاییان

مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی روزهای اخیر در صفحه شخصی خود نوشت: امروز چهارشنبه سوم آبان ۱۴۰۲ در دولت افزایش وام نوسازی و ساخت مسکن روستایی از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان به تصویب رسید. این خبر خوبی برای رونق بیشتر ساخت مسکن در روستاهای کشور خواهد بود.

درصد سود این تسهیلات ۵ درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح نهضت ملی مسکن که در دولت مطرح شده قرار است ظرف چهار سال ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود که بخشی از این مسکن‌ها در قالب مسکن روستایی و بخشی در مسکن شهری، همچنین قسمتی از مسکن‌ها در زمین‌های جدید و بخشی به عنوان نوسازی بافت‌های فرسوده و مقاوم‌سازی مسکن در مناطق شهری و روستایی احداث می‌شود.

به گفته اکثر کارشناسان اگر بخش ساخت مسکن رونق گیرد با توجه به ارتباطات پیشین و پسین خود حداقل ۲۰۰ صنعت دیگر رونق می‌گیرد و می‌تواند به لوکوموتیوی برای رشد اقتصادی تبدیل شود.

مهم‌ترین هزینه مسکن زمین است که دولت طرح‌هایی برای کاهش هزینه زمین در تولید مسکن ازجمله زمین اجاره ۹۹ ساله در دست اقدام دارد.

ابلاغ وام روستایی ۳۵۰ میلیونی طی ۲ روز آینده

در ادامه دلیل عدم اجرای ابلاغیه وام ۳۵۰ میلیونی روستایی با مجید جودی معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: طی هرسال در پایان سال تا ابتدای نیمه اول سال آینده وام مسکن روستایی سال گذشته را تسویه می‌کنیم و البته ناگفته نماند که قانون وام روستایی سال گذشته در دی‌ماه به تصویب رسید.

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ادامه تاکید کرد: در خصوص اعطای تسهیلات ۳۵۰ میلیونی روستایی هیچ‌گونه موانعی وجود ندارد و در روز چهارشنبه (۳ آبان‌) دولت سیزدهم قانون افزایش ۳۵۰ میلیونی را تصویب کرد و طی دو روز آینده ابلاغیه آن نیز ارائه خواهد شد.

وی گفت: روند اجرایی قانون ۳۵۰ میلیون وام مسکن روستایی بدون هیچ مانعی پیگیری می‌شود و البته وام مسکن امسال دو ماه نسبت به سال گذشته زودتر و جدی‌تر ابلاغ خواهد شد.

جودی در پایان خاطرنشان کرد: وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی به تعداد ۳۵۰ هزار فقره به روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفری با سود ۵ درصدی اعطا می‌شود. حدود ۶۰ هزار پرونده در راستای پرداخت وام مسکن روستایی ۳۵۰ میلیونی تشکیل شده که پس‌از ابلاغیه رسمی از سوی دولت مراحل پرداخت آن آغاز خواهد شد.