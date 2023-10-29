به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یکشنبه، مراسم استقبال از غیور مردان و شیرزنان لرستانی حاضر در مسابقات المپیک پاراآسیایی «هانگژو» چین با حضور سید آرش قیاسیان مدیرکل ورزش و جوانان استان طی شکوه خاصی در فرودگاه خرم‌آباد برگزار شد.

مدال‌آوران شایسته لرستانی که در بدو ورود با حلقه‌گل مورد استقبال قرار گرفتند در رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی «هانگژو» کشور چین موفق به کسب تعداد ۱۰ مدال رنگارنگ و ارزشمند توسط این قهرمانان شدند.

«علی علیپور» مدال طلا، «سعید حسین‌پور» مدال طلا، «حامد امیری» مدال طلا، «سجاد محمدیان» مدال نقره، «هادی کایدی» مدال نقره، «زینب مرادی» مدال نقره، «لیلا میرزایی» مدال نقره، «عرفان رضایی» مدال نقره، «فرشته مرادی مقدم» مدال نقره و «حسن باجولوند» مدال برنز این مسابقات را از آن خود کردند.

در این مراسم، معاون توسعه اداره کل ورش و جوانان لرستان، رئیس بسیج ورزشکاران استان، معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان، رئیس اداره ورزش و جوانان خرم‌آباد، رئیس هیئت جانبازان و توان‌یابان لرستان، کارکنان اداره کل، تعدادی از رؤسای هیئت‌های ورزشی استان، پیش‌کسوتان ورزش استان، جمعی از مدیران، خانواده‌های قهرمانان و جمعی گسترده از عموم مردم ورزش‌دوست و قهرمان‌پرور استان حضور داشتند.