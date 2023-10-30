اکرم صدیقی کلاته در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جنایات رژیم موقت صهیونیستی در بمباران جنون‌آمیز غزه قلب هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد و تولید آثار هنری متناسب با این فضا توسط هنرمندان متعهد وجدان‌های خفته را بیدار می‌کند.

رییس حوزه هنری خراسان شمالی تصریح کرد: هنرمندان تجسمی در این عرصه با واکنش‌های سریع و هنرمندانه علاوه بر روایت فتح حماسه‌های رزمندگان مقاومت، پرده از چهره خبیث و پلید رژیم کودک‌کش صهیونیستی بر می‌دارند.

وی در ادامه افزود: از همین رو اثر «گل‌های محمدی سپیدار می‌شوند» از تولیدات «محمود منصورخانی» هنرمند جوان و متعهد تصویرگر خراسان شمالی با حضور خانواده شهید مدافع حرم ارتش سرهنگ «مرتضی زرهرن» در برنامه زنده تلویزیونی صداوسیمای خراسان شمالی رونمایی شد.

صدیقی خاطر نشان کرد: این تصویرسازی واکنشی به کودک‌کشی رژیم جعلی و موقت صهیونیستی در فلسطین اشغالی است.