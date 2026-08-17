صدیقی: چهار اثر موسیقایی حوزه هنری خراسان شمالی آماده رونمایی شد

اکرم صدیقی کلاته در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ادامه فعالیتهای تخصصی واحد موسیقی حوزه هنری خراسان شمالی، چهار نماهنگ و قطعه موسیقی باکلام توسط هنرمندان توانمند استان تولید شده و مراحل نهایی ساخت و آمادهسازی خود را پشت سر گذاشته است.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی افزود: این آثار که حاصل دو سال تلاش هنرمندان استان است، بهزودی بهصورت رسمی رونمایی و در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.
محلات؛ بستر خلق آثار ماندگار
صدیقی کلاته ادامه داد: از میان این آثار، سه نماهنگ اختصاصی محلات شهرهای استان با نگاهی به ظرفیتها، استعدادها و همچنین دغدغههای ساکنان این محلات ساخته شده است.
وی بیان کرد: نماهنگ «محله جوادیه» با آهنگسازی سعید شیخروشندل، شعری از سیدباقر سیدیزاده تولید شده و گروه سرود «راویان فتح» به سرپرستی میلاد رامین در آن همکاری داشتهاند. این اثر با مشارکت سازمان امور اجتماعی کشور تهیه و تولید شده است.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی افزود: نماهنگ «محله حصار شیرعلی» نیز با آهنگسازی سعید شیخروشندل، شاعری سیدباقر سیدیزاده و با همکاری گروه سرود «سفیران نور» به سرپرستی قاسم سیران حصاری و با مشارکت سازمان امور اجتماعی کشور به ثمر نشسته است.
وی گفت: اثر سوم، نماهنگ «محله کوی امام هادی» است که با آهنگسازی سعید شیخروشندل و شاعری سیدباقر سیدیزاده تولید شده و گروه سرود «طاها» به سرپرستی صدوقی در اجرای آن نقشآفرینی کردهاند. مشارکتکننده این اثر نیز سازمان امور اجتماعی کشور بوده است.
«عطر آیههای خدا»؛ روایتی حماسی از عشق به شهدا
صدیقی کلاته در ادامه به چهارمین تولید واحد موسیقی حوزه هنری خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: قطعه موسیقی باکلام «عطر آیههای خدا» با صدای جواد اکبریفرد ضبط و تولید شده و شعر آن از سرودههای اباصلت رضوانی با موضوعی حماسی تلفیق یافته است.
وی افزود: آهنگسازی این قطعه بر عهده مجتبی ابوالقاسمپور، از هنرمندان برجسته و بااستعداد استان، بوده و تنظیم آن نیز با دقت و سلیقه حمید گلشنی به سرانجام رسیده است.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی ادامه داد: این اثر با مشارکت شرکت آلومینای ایران و کنگره سه هزار شهید دفاع مقدس تولید شده است.
هنر؛ زبان گویای مطالبات محلات
وی درباره هدف از تولید این قطعات موسیقی و نماهنگهای محلات اظهار کرد: توجه به توانمندیهای جوانان و هنرمندان ساکن در محلات مختلف شهرها و از سوی دیگر، واکاوی ظرفیتها، کاستیها و مشکلات این مناطق از اهداف تولید این آثار بوده است.
صدیقی کلاته افزود: با ایجاد این ظرفیت، اهالی محلات میتوانند مطالبات خود را با زبان هنر بیان کنند و این امر میتواند انگیزه فعالیتهای فرهنگی در محلات را بهطور چشمگیری تقویت کند.
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