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۸ آبان ۱۴۰۲، ۷:۲۹

فرمانده انتظامی استان بوشهر:

محموله بزرگ قاچاق در دشتستان توقیف شد

محموله بزرگ قاچاق در دشتستان توقیف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از توقیف یک دستگاه ایسوزو حامل قاچاق کالا به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حیدر سوسنی اظهار داشت: مأموران ایستگاه بازرسی شهید صلاحی در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حین کنترل وسایل نقلیه عبوری به یک دستگاه ایسوزو مشکوک و به ظن حمل کالای قاچاق متوقف کردند.

وی گفت: مأموران در بازرسی از این خودرو مقادیر قابل توجهی دوربین مداربسته و هارد دوربین و آنتن مخابراتی، که همگی فاقد مدارک مثبته گمرکی بودند، کشف کردند.

سردار سوسنی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند، تصریح کرد: در همین ارتباط یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 5925207

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    نظرات

    • نادر IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 2
      پاسخ
      خسته نباشید خدمت شما

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