فرمانده انتظامی استان بوشهر: محموله بادام قاچاق در دشتستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز گذشته مأموران ایستگاه بازرسی شهید «صلاحی» دشتستان در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق کالا و ارز و کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی برازجان - کازرون به یک دستگاه خودروی تریلر کمپرسی مشکوک و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: در بازرسی از این خودرو ۱۶ تن و ۷۱۷ کیلوگرم مغز بادام هندی قاچاق کشف شد.

سردار سوسنی در ادامه بیان کرد: کارشناسان پلیس اقتصادی ارزش محموله توقیفی را بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام کردند و در این راستا یک نفر متهم دستگیر به همراه پرونده تشکیل شده به مرجع قضائی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.