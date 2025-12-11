  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۲

فرمانده انتظامی استان بوشهر: محموله بادام قاچاق در دشتستان کشف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف بیش از ۱۶ تن مغز بادام قاچاق در شهرستان دشتستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز گذشته مأموران ایستگاه بازرسی شهید «صلاحی» دشتستان در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق کالا و ارز و کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی برازجان - کازرون به یک دستگاه خودروی تریلر کمپرسی مشکوک و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: در بازرسی از این خودرو ۱۶ تن و ۷۱۷ کیلوگرم مغز بادام هندی قاچاق کشف شد.

سردار سوسنی در ادامه بیان کرد: کارشناسان پلیس اقتصادی ارزش محموله توقیفی را بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام کردند و در این راستا یک نفر متهم دستگیر به همراه پرونده تشکیل شده به مرجع قضائی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

